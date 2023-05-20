«Интриги не вышло, спасибо СМИ». Косторная официально объявила о помолвке с Куницей

«Упс… Интриги не вышло (большое спасибо, дорогие журналисты). 15.05.2023. Действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков. Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас на нашу свадьбу», — написала Косторная в своих социальных сетях.