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21:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз женился

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз женился.

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Источник: Чемпионат.com

Его супругой стала журналистка Ольга Паутова, обозревающая соревнования по фигурному катанию на Первом канале.

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Как фигурист Глейхенгауз выступал в мужском одиночном катании и в танцах на льду. С 2014 года работает хореографом и тренером в группе Этери Тутберидзе. Был постановщиком программ олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой, серебряного призёра Игр Александры Трусовой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки Европы Алёны Косторной, чемпионки России Софьи Акатьевой.

Уходя в отпуск после шоу «Чемпионы на льду», Глейхенгауз написал в соцсетях: «Это лето я запомню на всю жизнь».

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