Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
США
Чехия
20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Швейцария
Германия
13
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Канада
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Швеция
Латвия
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетик
Хоккей. НХЛ
26.05
Даллас
Вегас
Все события
17:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Америке все построено на лжи и фальши, заявил Жулин

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Общественно-политическое устройство Соединенных Штатов Америки зиждется на лжи, заявил РИА Новости заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в рамках шоу «На два слова».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Жулин тренировался в США будучи спортсменом, а также работал тренером с начала 90-х и до середины 2000-х годов.

«На самом деле меня еще во время проживания там (в США) начала раздражать фальшь. Улыбка, “Hi, How are you?” и всё это. Счастлив, вроде бы, а на самом деле всё фальшивое и ложное. Сейчас это же мы видим и в политике. Я четко понимаю, что там всё построено на лжи. У нас пусть и плохенькие, но свои, а если научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, я жутко становлюсь патриотом, с каждым днем всё больше», — сказал Жулин.

«Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, — это Россия. И она же будет мир спасать. Я свято в это верю. Посмотрел на то, что в мире делается — они открыли окно Овертона и туда семимильными шагами движутся, — подчеркнул тренер. — Понимаете, это какая-то абсолютно четко выстроенная политическая история. Может, это всё очень просто объясняется… Возможно, и коронавирус, и специальные операции, и трансгендеры эти — всё для того, чтобы снизить численность населения планеты».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Роковая любовь: как Авербух поддался чувствам и почти победил
'Предлагали руку и счет в банке'. Интервью с секс-символом нашего спорта
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь