В Америке все построено на лжи и фальши, заявил Жулин

«На самом деле меня еще во время проживания там (в США) начала раздражать фальшь. Улыбка, “Hi, How are you?” и всё это. Счастлив, вроде бы, а на самом деле всё фальшивое и ложное. Сейчас это же мы видим и в политике. Я четко понимаю, что там всё построено на лжи. У нас пусть и плохенькие, но свои, а если научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, я жутко становлюсь патриотом, с каждым днем всё больше», — сказал Жулин.