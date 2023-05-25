В Америке все построено на лжи и фальши, заявил Жулин

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Жулин тренировался в США будучи спортсменом, а также работал тренером с начала 90-х и до середины 2000-х годов.
«На самом деле меня еще во время проживания там (в США) начала раздражать фальшь. Улыбка, “Hi, How are you?” и всё это. Счастлив, вроде бы, а на самом деле всё фальшивое и ложное. Сейчас это же мы видим и в политике. Я четко понимаю, что там всё построено на лжи. У нас пусть и плохенькие, но свои, а если научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, я жутко становлюсь патриотом, с каждым днем всё больше», — сказал Жулин.
«Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, — это Россия. И она же будет мир спасать. Я свято в это верю. Посмотрел на то, что в мире делается — они открыли окно Овертона и туда семимильными шагами движутся, — подчеркнул тренер. — Понимаете, это какая-то абсолютно четко выстроенная политическая история. Может, это всё очень просто объясняется… Возможно, и коронавирус, и специальные операции, и трансгендеры эти — всё для того, чтобы снизить численность населения планеты».