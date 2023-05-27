Депутат Терюшков объяснил, в чем непатриотичность Жулина

«“Абсолютный патриот” России Жулин, забыл в комментарии “Спорт-Экспресс” упомянуть, что он гражданин США с 2006 года.



Высказывание Жулина — чистый оксюморон. Задача Жулина, Тарасовой и Тарпищева сломить зарождающийся патриотический вектор в российском спорте и продолжать линию нейтральных спортсменов из России. Карьера есть, а Родины нет», — написал Терюшков.

Напомним, что перепалка между Терюшковым, Жулиным и Тарасовой случилась после того, как депутат назвал его и Татьяну Тарасову бизнес-тренерами. Все началось с призыва Жулина, который назвал ошибкой призывы некоторых политиков бойкотировать Олимпийские игры.