Депутат Терюшков объяснил, в чем непатриотичность Жулина
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в своем Telegram-канале объяснил, почему обвинил в анти-патриотизме тренера Александра Жулина.
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в своем Telegram-канале объяснил, почему обвинил в анти-патриотизме тренера Александра Жулина.
«“Абсолютный патриот” России Жулин, забыл в комментарии “Спорт-Экспресс” упомянуть, что он гражданин США с 2006 года.
Высказывание Жулина — чистый оксюморон. Задача Жулина, Тарасовой и Тарпищева сломить зарождающийся патриотический вектор в российском спорте и продолжать линию нейтральных спортсменов из России. Карьера есть, а Родины нет», — написал Терюшков.
Напомним, что перепалка между Терюшковым, Жулиным и Тарасовой случилась после того, как депутат назвал его и Татьяну Тарасову бизнес-тренерами. Все началось с призыва Жулина, который назвал ошибкой призывы некоторых политиков бойкотировать Олимпийские игры.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.