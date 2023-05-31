Татьяна Тарасова узнала о состоянии Романа Костомарова у лечащего врача

«Звонила, узнавала про него. Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идёт, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее. А про операцию даже не слышала, ну тут ничего не знаю. Очень долго всё идёт! Пока не выписывают, долго ещё. Так врач сказал. А с ним или Оксаной не говорила», — приводит слова Тарасовой Woman.ru.