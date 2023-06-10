Загитова поймала букет невесты на свадьбе Глейхенгауза: видео

Торжество в честь женитьбы хореографа группы Этери Тутберидзе проходит в пятницу. На мероприятии собрались в том числе известные в фигурном катании личности — сама Тутберидзе, Сергей Дудаков, Анна Щербакова, Морис Квителашвили, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Владимир Морозов и другие.