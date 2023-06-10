Загитова поймала букет невесты на свадьбе Глейхенгауза: видео
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поймала букет невесты на свадьбе Даниила Глейхенгауза.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поймала букет невесты на свадьбе Даниила Глейхенгауза.
Торжество в честь женитьбы хореографа группы Этери Тутберидзе проходит в пятницу. На мероприятии собрались в том числе известные в фигурном катании личности — сама Тутберидзе, Сергей Дудаков, Анна Щербакова, Морис Квителашвили, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Владимир Морозов и другие.
Избранницей 31-летнего Глейхенгауза стала журналистка Первого канала Ольга Паутова, которая принимала участие в «Ледниковом периоде» в паре с фигуристом Максимом Шабалиным.
На традиционном бросании букета невесты проворнее всех оказалась Загитова. Согласно народным приметам, поймавшая букет выходит замуж следующей.