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00:57 (мск), источник: Sport24

Загитова поймала букет невесты на свадьбе Глейхенгауза: видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поймала букет невесты на свадьбе Даниила Глейхенгауза.

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Торжество в честь женитьбы хореографа группы Этери Тутберидзе проходит в пятницу. На мероприятии собрались в том числе известные в фигурном катании личности — сама Тутберидзе, Сергей Дудаков, Анна Щербакова, Морис Квителашвили, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Владимир Морозов и другие.

Избранницей 31-летнего Глейхенгауза стала журналистка Первого канала Ольга Паутова, которая принимала участие в «Ледниковом периоде» в паре с фигуристом Максимом Шабалиным.

На традиционном бросании букета невесты проворнее всех оказалась Загитова. Согласно народным приметам, поймавшая букет выходит замуж следующей.

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