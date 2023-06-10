Загитова стала звездой свадьбы Глейхенгауза: бешеный танец, платье с глубоким декольте. И поймала букет невесты
Внутри — море контента.
Внутри — море контента.
Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и журналистка Ольга Паутова расписались еще в конце мая, но до праздника дело дошло только вчера.
Среди гостей — Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Алина Загитова, Анна Щербакова с родителями, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Морис Квителашвили и другие.
Гостей ждали тематические коктейли и Глейхторина.
С молодыми все хотят сфоткаться.
Тот самый танец Даниила и Ольги.
А вот пожелание от Этери Георгиевны.
Даниил Маркович играл на синтезаторе.
Главной интригой вечера был ответ на вопрос, кто же поймает букет невесты. Счастливицей стала…
А потом начались абсолютно бешеные танцы.
Ах да: если вдруг вы не знали, благодаря кому все это, то свахой была Алина Загитова.