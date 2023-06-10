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17:32 (мск), источник: Sport24

Загитова стала звездой свадьбы Глейхенгауза: бешеный танец, платье с глубоким декольте. И поймала букет невесты

Внутри — море контента.

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Источник: Sport24

Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и журналистка Ольга Паутова расписались еще в конце мая, но до праздника дело дошло только вчера.

Среди гостей — Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Алина Загитова, Анна Щербакова с родителями, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Морис Квителашвили и другие.

Гостей ждали тематические коктейли и Глейхторина.

С молодыми все хотят сфоткаться.

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Тот самый танец Даниила и Ольги.

А вот пожелание от Этери Георгиевны.

Даниил Маркович играл на синтезаторе.

Главной интригой вечера был ответ на вопрос, кто же поймает букет невесты. Счастливицей стала…

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А потом начались абсолютно бешеные танцы.

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Ах да: если вдруг вы не знали, благодаря кому все это, то свахой была Алина Загитова.

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