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18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

ISU признал негативные последствия отсутствия российских фигуристов на соревнованиях

Международный союз конькобежцев (ISU) признал, что отсутствие российских фигуристов на соревнованиях существенно сказывается на финансировании и доходах организации.

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Источник: Reuters

Это следует из аудиторского отчёта за 2022 год, опубликованного на сайте организации.

В отчёте говорится, что решение Совета ISU о недопуске на международные соревнования российских фигуристов из-за ситуации на Украине постепенно привело к некоторым негативным последствиям для ISU.

«Помимо спортивного аспекта отсутствия топ-фигуристов из России и Беларуси, это также привело к снижению доходов от рекламы и прав на СМИ, особенно от российских спонсоров и медиа-партнёров. Учитывая ситуацию на Украине, было принято решение сохранить резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков для покрытия убытков во время кризисных ситуаций.

Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ. Первое существенное негативное влияние в отчёте о прибылях и убытках в размере около 1 млн швейцарских франков будет замечено в течение 2023 года. Существующий резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков на случай кризисных ситуаций будет частично потрачен, чтобы компенсировать это негативное воздействие», — говорится в отчёте ISU.

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