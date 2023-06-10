ISU признал негативные последствия отсутствия российских фигуристов на соревнованиях

«Помимо спортивного аспекта отсутствия топ-фигуристов из России и Беларуси, это также привело к снижению доходов от рекламы и прав на СМИ, особенно от российских спонсоров и медиа-партнёров. Учитывая ситуацию на Украине, было принято решение сохранить резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков для покрытия убытков во время кризисных ситуаций.



Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ. Первое существенное негативное влияние в отчёте о прибылях и убытках в размере около 1 млн швейцарских франков будет замечено в течение 2023 года. Существующий резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков на случай кризисных ситуаций будет частично потрачен, чтобы компенсировать это негативное воздействие», — говорится в отчёте ISU.