Международный союз конькобежцев сохранил отстранение россиян от турниров

ТАСС, 11 июня. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ISU.

«Совет ISU провел заседание и обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Совет ISU решил изучить вопросы целесообразности в отношении возможных путей реализации рекомендаций МОК. Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Тем временем прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остается в силе», — говорится в заявлении.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.