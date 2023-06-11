Международный союз конькобежцев сохранил отстранение россиян от турниров
В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям при соблюдении ряда условий.
В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям при соблюдении ряда условий.
ТАСС, 11 июня. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ISU.
«Совет ISU провел заседание и обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Совет ISU решил изучить вопросы целесообразности в отношении возможных путей реализации рекомендаций МОК. Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Тем временем прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остается в силе», — говорится в заявлении.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.
1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Согласно финансовому отчету ISU, опубликованному 10 июня 2023 года, организация понесла финансовые убытки из-за недопуска российских спортсменов к турнирам.