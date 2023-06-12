Экс-глава WADA раскритиковал действия МОК в скандале с Валиевой

В феврале WADA объявило о том, что подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Валиевой, в котором говорится, что, хотя Валиева и совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет «никакой вины или халатности» с ее стороны. WADA требует для спортсменки четырехлетней дисквалификации, а также аннулирования ее результатов, начиная с 25 декабря 2021 года. В МОК приветствовали решение WADA передать дело в CAS, отметив, что его быстрое рассмотрение в интересах атлетов, которые все еще не могут получить медали командного турнира Игр-2022.
«Никого не устраивает (реакция МОК). По сути русские показали средний палец. МОК не может контролировать, что они говорят, но мы не собираемся выдавать олимпийские медали, пока не узнаем, кто на самом деле победил», — приводит слова Паунда Sports Business Journal.
После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой. МОК объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела.