Экс-глава WADA раскритиковал действия МОК в скандале с Валиевой

В феврале WADA объявило о том, что подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Валиевой, в котором говорится, что, хотя Валиева и совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет «никакой вины или халатности» с ее стороны. WADA требует для спортсменки четырехлетней дисквалификации, а также аннулирования ее результатов, начиная с 25 декабря 2021 года. В МОК приветствовали решение WADA передать дело в CAS, отметив, что его быстрое рассмотрение в интересах атлетов, которые все еще не могут получить медали командного турнира Игр-2022.