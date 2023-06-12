Изменилось место проведения чемпионата Европы по фигурному катанию
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Литовский Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Литовский Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Изначально турнир должен был пройти с 22 по 28 января 2024 года в Будапеште, но в мае венгерская сторона отказалась от организации в связи с отсутствием финансирования из-за повышения цен на энергоносители на фоне конфликта на Украине.
Турнир в Каунасе пройдет
Совет ISU 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. Вопрос возможного возвращения россиян и белорусов будет обсуждаться в октябре.