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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Изменилось место проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Литовский Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: Reuters

Изначально турнир должен был пройти с 22 по 28 января 2024 года в Будапеште, но в мае венгерская сторона отказалась от организации в связи с отсутствием финансирования из-за повышения цен на энергоносители на фоне конфликта на Украине.

Турнир в Каунасе пройдет 8—14 января 2024 года.

Совет ISU 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. Вопрос возможного возвращения россиян и белорусов будет обсуждаться в октябре.

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