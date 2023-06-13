В Литве не хотят видеть российских фигуристов на чемпионате Европы

В понедельник Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года. Изначально соревнования должны были состояться в Будапеште, но в мае венгерская сторона отказалась от организации в связи с отсутствием финансирования из-за повышения цен на энергоносители на фоне конфликта на Украине.

«На заседании ISU первым обсуждаемым вопросом стала рекомендация Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов из России и Белоруссии. ISU единогласно проголосовал против этого. Они следят за ситуацией. Я думаю, что есть и значительное давление, потому что другие федерации показывают другой пример. Дело в том, что одна из сильнейших стран в этом виде спорта была отстранена. В какой-то степени это наносит ущерб и бюджету международного союза, в какой-то степени упал уровень отдельных дисциплин. Но желания впустить их нет. Мы всячески приветствуем это решение», — цитирует Ясутиса 15min.lt.

Ранее стало известно, что санкции против России и отсутствие российских спортсменов на соревнованиях ISU привели к тому, что доходы от рекламы и медиаправ из России практически отсутствовали. ISU сообщил, что убытки в размере около 1 млн швейцарских франков будут отражены в отчете за 2023 год.