В русской фигурке появился новый секс-символ! 18-летняя нимфа зажигает на пляже и показывает ошеломительную фигуру

В наших танцах на льду всегда были топовые пары. И если вы до сих пор не определились, за кого болеть в нынешнем хаосе, обратите внимание на Софью Леонтьеву и Даниила Горелкина — победителей юниорского финала Гран-при России.

Фигуристы тренируются в группе Ирины Жук и Александра Свинина, до недавних пор ребята делили лед с Александрой Степановой и Иваном Букиным. Теперь же Леонтьева/Горелкин — полноправные лидеры группы.

Недавно Софье исполнилось 18 лет.

А сейчас Соня набирается сил в Эмиратах.

Без фоточек на пляже, конечно же, никак нельзя! Многие только сейчас разглядели потрясающую фигуру девушки. Теперь число ее подписчиков и фанатов точно должно вырасти.