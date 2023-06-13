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12:20 (мск), источник: Sport24

В русской фигурке появился новый секс-символ! 18-летняя нимфа зажигает на пляже и показывает ошеломительную фигуру

Болейте за Софью Леонтьеву сейчас, чтобы потом не называли глором!

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Источник: Sport24

В наших танцах на льду всегда были топовые пары. И если вы до сих пор не определились, за кого болеть в нынешнем хаосе, обратите внимание на Софью Леонтьеву и Даниила Горелкина — победителей юниорского финала Гран-при России.

Фигуристы тренируются в группе Ирины Жук и Александра Свинина, до недавних пор ребята делили лед с Александрой Степановой и Иваном Букиным. Теперь же Леонтьева/Горелкин — полноправные лидеры группы.

Недавно Софье исполнилось 18 лет.

А сейчас Соня набирается сил в Эмиратах.

Без фоточек на пляже, конечно же, никак нельзя! Многие только сейчас разглядели потрясающую фигуру девушки. Теперь число ее подписчиков и фанатов точно должно вырасти.

Признавайтесь, тоже захотели в Абу-Даби?

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