Веган, кусающая русских: чемпионка из Канады требует российских денег

Это не первый подобный выпад. Канадской фигуристке весной даже запретили въезд в Россию. МИД страны объяснил решение «оголтелой русофобией». РИА Новости Спорт разбирается, почему титулованная канадка выступает против российских спортсменов.

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В Дюамель как будто уживается пара разных личностей. В одной Меган буйная и непримиримая, с другой стороны — уравновешенная и толерантная. Первая сидит на баррикадах, вторая занимается йогой и готовит веганские вафли из шпината.

Если почитать интервью Дюамель до Олимпиады в Пекине, складывается приятное впечатление. В словах канадки минимум радикализма и максимум понимания, уважение к соперникам и самоирония. Меган не боялась высказываться ярко, при этом она почти всегда делала все корректно. Фигуристка отдавала должное силе других, и одновременно могла поставить ее под сомнение. С Дюамель можно было не согласиться или поспорить, но вряд ли у кого-то была реакция в духе: «Да что она несет?!».

На момент зимней Олимпиады-2022 Дюамель уже четыре года завершила карьеру и стала одной из самых громких хулительниц российских спортсменов благодаря активности в соцсетях. Канадка выразила персональные претензии Камиле Валиевой, Этери Тутберидзе, опосредованно «кольнула» Алину Загитову и Евгению Медведеву, а также осудила всех сразу. Досталось даже итальянцу Даниэлю Грасслю после его решения уехать тренироваться в Москву.

В тот день, когда Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде на фоне скандала с допинг-пробой, Дюамель назвала «днем смерти духа Олимпиады». Чемпионка Игр в Пхенчхане пошла дальше и обвинила Тутберидзе в абьюзе к ученикам. Все это одновременно с хейтом на весь мир в адрес 15-летней Камилы, в такой тяжкий момент жизни. Наконец, Дюамель назвала позитивную статью американского издания Today про завирусившийся ролик с показательным номером «Уэнсдей» Валиевой «отвратительным оскорблением для фигуристов США, уехавших с Олимпиады без медалей».

Вместе с этим канадка выступает против допуска россиян на международные турниры и бойкот таковых в случае допуска отечественных спортсменов. Свежий пример: Дюамель предлагает провести награждение американских и японских фигуристов олимпийскими медалями на деньги России. И конечно, Россия в ранге официального победителя командного турнира по мнению Меган на пьедестале не стоит.

История с командным турниром в Пекине действительно вышла туманной. Все заинтересованные лица наверняка желают ее скорейшего разрешения — каждый в свою пользу. Но мало кто, включая японских фигуристов, позволяет себе такие формулировки и допущения, какие использует Меган Дюамель.

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Понятно, что больше всего триггерит канадскую экс-фигуристку ситуация вокруг Пекина-2022. Все остальное лишь добавляет новые слои снежному кому обвинений и обид. Ясно и то, что Дюамель будет довольна жизнью только после лишения золота России и передаче США. Для Дюамель нет здесь прямой выгоды. Есть только желание отыграться на тех, кому она много лет проигрывала на льду. Как будто это объясняет отсутствие личного золота Олимпиады, как и завоевание двух золотых медалей чемпионата мира в момент короткого безвременья в нашей сборной. На тот момент прежние лидеры уже закончили выступать, а новые не заматерели.

Словом, легче всего было перейти на личности и начать искать причину дерзости Меган в ней самой — в недостатке любви и признания, в несчастливом детстве и так далее. Во-первых, это недостойно, и, наконец, несправедливо.

То есть у стиля катания Дюамель несомненно найдется много критиков. Например, она никогда не отличалась чистотой линий и музыкальностью, а свои четверные выбросы часто исполняла по принципу «лишь бы не упасть», без какого-либо изящного выезда. Показывала не то парное катание, которое можно назвать эталонным. И тем не менее ее состоятельность как спортсменки доказана полным комплектом олимпийских наград, включая бронзовую медаль в личном турнире спортивных пар. То, чего она добилась, было бы невозможно без упорной работы и самоотдачи. Это нельзя не уважать и не принимать во внимание, когда мы рассуждаем о Дюамель.

Важно, что интернет-воин Дюамель восстает не только против России. Когда ее бывший партнер Эрик Редфорд после завершения совместной карьеры нашел новую партнершу, чтобы выступить еще на одной Олимпиаде, Меган и с ним начала разбираться через социальные сети. Эрика не спасли ни восемь проведенных рука об руку лет, ни множество совместно пережитых трудностей и радостей, ни даже то, что Меган была на тот момент беременна и точно не смогла бы продолжать кататься.

Нередко бывает так, что классные спортсмены совершенно невыносимы в личном общении. Среди наших прославленных чемпионов тоже есть такие, от чьих публичных высказываний становится стыдно. Поэтому, вероятно, причина нападок Меган на российских фигуристов проста: у нее просто склочный характер и есть свободное время, чтобы вести Twitter.

Автор: Анастасия Панина