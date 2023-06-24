Школу фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане планируют открыть в этом году

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Школа фигурного катания имени Алины Загитовой в Татарстане будет открыта уже в этом году, а в январе начнется первый набор учеников. Об этом в субботу журналистам сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне проект открытия школы обсудили глава Татарстана Рустам Минниханов и олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Загитова. Глава региона отметил важность использования спортивных навыков фигуристки для популяризации спорта среди молодежи.

«Мы планируем открыть школу в Казани пока на базе существующих объектов, а в перспективе хотим реализовать инфраструктурный проект, то есть открытие еще одного дворца — центра фигурного катания», — сказал он, добавив, что юридические вопросы, над решением которых уже идет работа, будут завершены к концу года. «С января планируем уже начать работу, первый набор, определимся по количеству групп, возрастов».

Министр спорта отметил, что сейчас идет формирование технического задания и поиск участка для строительства центра фигурного катания, где в будущем расположится школа. «У нас есть желание открыть школу в этом году, а объект построить в следующем», — сказал он.

Леонов подчеркнул, что присвоение школе имени Загитовой не будет чисто формальным. Фигуристка будет принимать всестороннее участие в жизни школы, заниматься селекцией, подбором тренерский кадров, давать мастер-классы, контролировать результаты работы.

«Конечно, но пока не в таком большом масштабе», — сказала Загитова, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли она вести тренерскую деятельность в школе. Спортсменка отметила, что ей неоднократно поступали предложения об открытии школы ее имени, но на этот шаг она решилась лишь недавно, и сделать это захотела в родном регионе. «Я тогда просто не созрела в плане каких-то организационных моментов, [не знала] как правильно построить тренерскую базу. Сейчас я это понимаю и хочу полностью проникнуть в проект. Для меня это не просто дать имя, а еще и результат очень важен. Большая честь открыть ее в Татарстане, в родной республике», — добавила Загитова.