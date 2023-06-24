Вайцеховская: Загитовой сознательно отвели роль цирковой обезьянки вместо того, чтобы реально чему-то ее учить

«Читаю слова министра спорта Татарстана о том, что (цитата) “… мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени Алины Загитовой, где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерского кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы”.



Возникает в связи с этим два вопроса. Во-первых, с каких пор тренерской и руководящей спортивной работой может заниматься человек, не имеющий профильного образования?



Во-вторых, в чьей именно профпригодности здесь следует сомневаться? “В интересное время мы живем…



Вообще меня не покидает ощущение, что люди, которые занимаются светской раскруткой и социальным пиаром олимпийской чемпионки, вместо того, чтобы реально чему-то ее учить, изначально и совершенно сознательно отвели ей роль цирковой обезьянки. Милой, забавной, неугомонной и, безусловно, очень сильно расцвечивающей собой информационное пространство.



По мне, так очень сомнительная практика применительно к выдающейся спортсменке”, — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.