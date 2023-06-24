Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
16:41 (мск), источник: Sport24

Вайцеховская: Загитовой сознательно отвели роль цирковой обезьянки вместо того, чтобы реально чему-то ее учить

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская выразила мнение о решении фигуристки Алины Загитовой открыть школу фигурного катания в Татарстане.

Наверх
Источник: Sport24

«Читаю слова министра спорта Татарстана о том, что (цитата) “… мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени Алины Загитовой, где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерского кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы”.

Возникает в связи с этим два вопроса. Во-первых, с каких пор тренерской и руководящей спортивной работой может заниматься человек, не имеющий профильного образования?

Во-вторых, в чьей именно профпригодности здесь следует сомневаться? “В интересное время мы живем…

Вообще меня не покидает ощущение, что люди, которые занимаются светской раскруткой и социальным пиаром олимпийской чемпионки, вместо того, чтобы реально чему-то ее учить, изначально и совершенно сознательно отвели ей роль цирковой обезьянки. Милой, забавной, неугомонной и, безусловно, очень сильно расцвечивающей собой информационное пространство.

По мне, так очень сомнительная практика применительно к выдающейся спортсменке”, — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-ведущая «Матч ТВ» показала сочную фигуру, выложив горячее фото в купальнике с отдыха на Сейшелах
Кошмарная трагедия в семье экс-футболиста «Зенита»: «Оба погибли. Меньше чем за час до игры. Просто ужас»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь