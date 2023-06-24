Фигуристы США пожаловались на долгий срок рассмотрения дела Валиевой

Источник: Соцсети фигуриста Винсента Чжоу

Командный турнир на Олимпиаде завершился победой сборной России, серебро у команды США. На следующий день после окончания командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря 2021 года, дала положительный результат. Церемония награждения призеров командных соревнования была отложена до полного окончания расследования дела.

«Прошло 500 дней с тех пор, как должна была состояться медальная церемония командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года, а мы все еще ждем. То, что должно было быть черно-белым делом о спортивной честности и справедливой конкуренции, превратилось в сложное юридическое дело, которое затянулось на слишком долгий срок. И мы, чистые спортсмены, платим за это цену. Мы хотим прозрачности в системе, которая призвана поддерживать олимпийские принципы», — написал в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) американский фигурист Винсент Чжоу.

Ранее Чжоу заявлял, что он и его партнеры по команде готовы ждать медалей командного турнира столько, сколько потребуется, хоть четыре года.

В январе сообщалось, что дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года. РУСАДА наряду со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU) подало апелляцию в CAS на решение своего дисциплинарного антидопингового комитета.