Загитова откроет свою школу фигурного катания. Однако уже возникли серьезные вопросы
Олимпийская чемпионка намерена запустить новый проект.
Олимпийская чемпионка намерена запустить новый проект.
Кем уже успела побывать Алина Загитова? Фигуристкой, телеведущей, журналисткой, диджеем, политиком, бегуньей и боксером (или теперь правильно писать боксеркой?), 1 июля станет фехтовальщицей.
Но чего-то не хватает. Своей школы, конечно.
После встречи фигуристки и министра спорта Татарстана Владимира Леонова в Казани на прошлой неделе чиновник рассказал некоторые подробности:
— У нас есть идея по созданию спортивной школы имени Алины Загитовой по фигурному катанию. Сейчас мы собираем всю юридическую схему и планируем это сделать до конца текущего года, чтобы с января 2024 года школа начала свое существование и свою работу, — цитирует руководителя местное Министерство спорта.
«Р-Спорт» также приводит слова министра о том, что «Алина не просто станет лицом школы, а будет принимать непосредственное участие в тренировочном процессе, заниматься селекцией фигуристов и подбором тренерских кадров». Также предполагается, что проект станет инфраструктурным, то есть будут построены новые многофункциональные сооружения. Участок в Казани сейчас подыскивают.
Сразу возник вопрос, а как Загитова может возглавлять школу без тренерского образования? Тут надо отдать должное чиновнику — он выразился максимально аккуратно и не говорил, что чемпионка Пхенчхана планирует тренировать. Непосредственное участие может быть разным, вплоть до отбивания «пятеры» после прокатов. Может ли она, не имея тренерского и педагогического образования, подбирать других тренеров — вопрос скорее этический.
Сама Загитова нацелена не просто на передачу знаний, но и результат, по крайней мере так заявляет сама 21-летняя девушка: «Мне кажется, тогда я еще не созрела в плане организационных моментов. Сейчас я более-менее понимаю и хочу полностью вникнуть в проект, потому что для меня это не просто отдать имя — очень важен результат», — цитирует ее портал Inkazan.
Впрочем, борьбу за результат анонсируют почти все новоиспеченные тренеры. Аделина Сотникова на открытии своей школы говорила, что готова побороться с Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко — помнится, тогда организаторам не очень понравился мой вопрос об этом, но ничего плохого в амбициях нет. Правда, пока SotkaSchool добивается результатов скорее на уровне юношеских разрядов. Нет суперзвезд в школе у Татьяны Волосожар, хотя она, конечно, организовывала школу не для детско-оздоровительных групп. Свою школу открывала Екатерина Боброва, но проект шел тяжело.
Все эти прецеденты говорят об очевидном: для успешной раскрутки школы, в том числе с точки зрения результата, нужны очень большие деньги, долгий горизонт планирования и хороший административный кадровый костяк. Помимо, разумеется, самих тренеров.
Напомним, школу хотят открывать в Казани, а там пока нет ни одной школы уровня победителей этапов Кубка России. И только две, которые способны поставлять участников всероссийских соревнований — «Стрела» и Республиканская школа олимпийского резерва, главными звездами которой являются представительницы синхронного катания. В России фигурное катание — крайне поляризованный вид спорта, между Москвой и Петербургом и остальными городами огромная яма. Без конкретики проект имени Алины Ильназовны похож скорее на имиджевую историю или, грубее, пиар.
Но если Загитова реально захочет эту яму заделать — флаг в руки, семь футов под килем, вперед и с песней. Например, в исполнении Александры Трусовой «Два крыла». У татарского Зиланта их тоже два, в конце концов. Однако пока большинство проектов Загитовой оставляют ощущение недосказанности, и какого-то единого вектора ее развития не наблюдается. Скорее, расходящиеся направления. Может, школа станет таким проектом?