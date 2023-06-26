Фигурист Костомаров опубликовал первое видео из больницы
Олимпийский чемпион на видео работает на велотренажере.
Олимпийский чемпион на видео работает на велотренажере.
ТАСС, 26 июня. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров в понедельник опубликовал первое видео из больницы на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
На видео спортсмен работает на велотренажере в протезах.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.
8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что «много трудностей еще впереди». Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его «с того света».