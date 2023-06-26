Фигурист Костомаров опубликовал первое видео из больницы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=86ebcb0ec6506ec4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239060&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 26 июня. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров в понедельник опубликовал первое видео из больницы на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На видео спортсмен работает на велотренажере в протезах.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.