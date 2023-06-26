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15:10 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Костомаров опубликовал первое видео из больницы

Олимпийский чемпион на видео работает на велотренажере.

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ТАСС, 26 июня. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров в понедельник опубликовал первое видео из больницы на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На видео спортсмен работает на велотренажере в протезах.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что «много трудностей еще впереди». Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его «с того света».

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