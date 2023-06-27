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11:36 (мск), источник: ТАСС

Источник рассказал, что Костомаров занимается на протезах не более часа в день

К протезированию рук олимпийского чемпиона пока не приступали.

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.

«Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним, — сказал собеседник агентства. — Но не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время. К протезированию рук пока еще не приступали».

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщение, отметив, что «много трудностей еще впереди». Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его «с того света». В понедельник Костомаров опубликовал в Instagram первое видео из больницы. На нем спортсмен работал на велотренажере в протезах.

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