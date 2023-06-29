Россиян опять исключили: как ISU разрушил надежды фигуристов

Небольшое пояснение по регламенту. Распределением фигуристов по этапам Гран-при занимается специальная селекторная комиссия ISU. В отличие от юниорских этапов, где квота дается национальной федерации (а та уже решает, какого конкретно своего фигуриста куда отправить), у взрослых катаются не «флаги», а конкретные звездные имена.

Читайте также Загитова откроет свою школу фигурного катания. Однако уже возникли серьезные вопросы

Исключением из этого правила служит лишь возможность страны, в которой проходит один из шести этапов, заполнить по три места в каждой дисциплине своими фигуристами. Неофициально это еще называется «домашняя квота», принимающая сторона может воспользоваться ей или пригласить любых фигуристов на свой вкус.

В реальности же пользуются примерно всегда, если есть кому кататься. Потому как в данном случае участником может стать абсолютно любой фигурист с нужным паспортом — даже из числа тех, кто не прошел критерии отбора. Национальные федерации делают это для того, чтобы поддержать свой ближайший резерв, дав ему возможность набрать международный рейтинг и, если повезет, подзаработать.

Теперь про критерии отбора. Согласно правилам ISU, каждый фигурист может выступить максимум на двух этапах в сезоне. При этом два места гарантированы далеко не всем. Они в обязательном порядке положены тем, кто занял места с 1-го по 12-е на последнем чемпионате мира, причем первая шестерка даже имеет возможность выбрать, на каком конкретно из этапов кататься. Сперва пожелания высказывает топ-3 (при этом они не должны пересекаться друг с другом до Финала серии), а затем уже все остальные.

Также этапы Гран-при положены тем, кто попал в топ-24 по результатам прошлого сезона, топ-24 рейтинга ISU в каждом виде, призерам чемпионата мира среди юниоров и победителям юниорского Финала Гран-при при условии соответствия новым возрастным правилам. Их должны пригласить на этапы, однако сколько конкретно они получат — один или два — решать будет вышеупомянутая комиссия.

Если после распределения всех обязательных участников в сетке Гран-при останутся свободные места, их можно заполнить любыми фигуристами из тех, кто набрал минимальную допустимую сумму баллов в прошлом сезоне, однако тут выбирать уже будет принимающая сторона на свой вкус. Так было, к примеру, с бывшими российскими танцорами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным — в сезоне-2020/21 они получили этап в Канаде по приглашению местной федерации, формально не выполнив отборочные критерии и обойдя другие российские пары, стоявшие в рейтинге выше, но тоже не попавшие в топ-24 ни по одному из пунктов.

Есть еще правило «фигуристов-возвращенцев» — тем, кто занял места с первого по шестое на чемпионате мира, а в следующем сезоне по каким-либо причинам перестал выходить на старты, могут дать два этапа по письменному заявлению в комиссию (до распределительного заседания) о намерении вернуться в спорт. Этим правилом можно воспользоваться в течение 10 лет, но лишь один раз в карьере.

Читайте также Тарасова сообщила о завершении карьеры Синициной и Кацалапова

Так или иначе все упирается в заседание комиссии. Чаще всего оно проходит недели за две до публикации списков, то есть в нашем случае логичнее всего говорить о середине июня. К тому моменту уже прошло заседание совета ISU, на котором чиновники не стали принимать конкретных решений по поводу бана россиян на следующий сезон, отложив вопрос на октябрь. До тех пор отстранение формально остается в силе — по этой причине в списках на взрослый Гран-при сезона-2023/24 россиян не оказалось.

Могут ли их включить задним числом, если совет ISU все же допустит Россию на октябрьском совете? Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган считает, что да.

«Распределение спортсменов по этапам Гран-при происходит по рейтингу ISU, — сказал Коган РИА Новости. — В случае получения допуска от ISU наши фигуристы смогут выступить в “челленджерах” и набрать рейтинговые очки. Тогда у них может появиться возможность принять участие в этапах Гран-при».

Однако на практике все чуть сложнее. Во-первых, не всем российским фигуристам нужно добирать очки для попадания на этапы. На текущий момент в топ-24 рейтинга ISU несколько знакомых нашему болельщику фамилий: в женском одиночном это Анна Щербакова (20-е место) и Камила Валиева (23), в парном катании — Евгения Тарасова/Владимир Морозов (10) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (17), в танцах — Виктория Синицина/Никита Кацалапов (24). Следовательно, если вдруг ISU допустит Россию в октябре, у нас уже есть несколько кандидатов на вакантные места.

Читайте также В Литве не хотят видеть российских фигуристов на чемпионате Европы

Вот только будут ли они? Сейчас в списках на Гран-при распределены все квоты (по 12 в одиночном катании, 8 — в парах и 10 — в танцах на льду на каждом из этапов) за исключением некоторых домашних, и для того чтобы возникло свободное место, кто-то из участников должен сильно заранее от выступления отказаться. В таком случае его место займет следующий по рейтингу фигурист из числа тех, кто имеет возможность подготовиться к данному турниру и приехать на него.

Однако на практике так происходит очень редко, ведь подавляющее большинство снятий происходит из-за травм, предугадать которые загодя невозможно. В таком случае место, конечно, становится вакантным, но, если до старта турнира остается одна-две недели, потенциальный участник едва ли успеет к нему подготовиться. Не говоря уже о логистике и получении визы, с чем у россиян, очевидно, могут возникнуть проблемы.

Поэтому, даже если допустить, что замены будут и россияне смогут претендовать на освободившиеся позиции по рейтингу, шанс на их участие в Гран-при минимален. Такого же мнения придерживается и почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.

«Считаю, шансы почти никакие, — сказал он РИА Новости. — Спортсмены распределены, все места заняты. До октября совет ISU не будет рассматривать вопрос о допуске россиян. Даже если будет принято решение об участии наших фигуристов в международных соревнованиях, к тому моменту свободных мест не будет. Соответственно, если хотите кого-то добавить, надо кого-то убрать. Так что в целом этот вопрос можно считать закрытым».

При этом все еще сохраняется вероятность выступления россиян во второй половине следующего сезона — на чемпионатах Европы и мира. И вполне возможно, что на октябрьском совете ISU в контексте допуска россиян будут фигурировать именно эти турниры.