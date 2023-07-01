Роскошные платья и коктейли. Как Трусова под свою песню отметила день рождения

Российская фигуристка, серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова бурно отпраздновала свой 19-й день рождения, о чем не преминули рассказать в своих Telegram-каналах и других соцсетях она и другие фигуристки. Со всеми видео, наглядно. Тусовка, судя по всему, проходила в одном из лофтов Москвы, со всеми удобствами. Ее посетили Анастасия Скопцова, Станислава Константинова, Софья Муравьева, Елена Радионова и многие другие фигуристы. Разумеется, и Марк Кондратюк, с которым Саша обнимается на видео.

Но были гости и не из мира фигурного катания.

Например, Софа Купер — это видеоблогер и певица, которая уже в 14 лет стала блогером-миллионником. На самом деле, идеи для видео в блогах были интересные — с родителями обменивались сленгом 90-х и нулевых, делали видео из жизни, следуя цитатам одной песни и так далее.

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Было, разумеется, и исполнение хитовой песни «Два крыла» — первого сингла Трусовой. Видео набрало несколько сотен тысяч просмотров на разных каналах YouTube и набрало бы наверняка больше, если бы его опубликовали не 23 июня, когда в России происходили события, отвлекшие внимание на кое-что поважнее. Вместе с Александрой песню исполнял и Марк Кондратюк.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bf065cecc43b3574&partner_ext=173&place_id=222&oid=-151899764&hd=1&id=456244998&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В целом тусовка на дне рождения была молодежно-блогерская.

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Одной из гостей именинницы была фигуристка Елизавета Нугуманова. Обе предстали в шикарных нарядах.

Среди напитков на фотографиях явно угадываются коктейли, апероль шпритц и вовсе трудно не узнать. Кстати, в комментариях на канале Александры некоторые хейтеры пытались обличить фигуристов, мол, в каком они вообще состоянии? Но таких резонеров банили. И логично — спортсмены не могут позволить себе попраздновать, тем более во внесоревновательный период?

Партнерша по группе Светланы Соколовской в ЦСКА Софья Самоделкина отдельно поблагодарила Сашу.

Она же прекрасно исполняет и главный фигурный хит этого лета.

В очень необычном костюме предстал Артур Даниелян.

Сложно даже представить, сколько времени ушло на подготовку к вечеру у Елены Радионовой. Наверняка не меньше, чем к прокатам во время спортивной карьеры.

А так день начинался. 23 июня, напомним, Трусова еще была на сборах в Ереване, поэтому фанаты ее поздравляли позже.

Принесли много подарков — сумасшедшие люди!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=013442f9761434b9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-151899764&hd=2&id=456244991&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Ереване, кстати, среди подарков было армянское вино.

И даже поблагодарила китайцев. Правда… на русском языке.