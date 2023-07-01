Загитова одержала победу над Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию

Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании: она не только олимпийская чемпионка, но и чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при 2017 года.