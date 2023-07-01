Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Загитова одержала победу над Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова одержала победу в выставочном поединке по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Итоговый счёт поединка — 15:14 в пользу российской фигуристки. Выставочный поединок прошёл сегодня, 1 июля, в рамках 100-летия московского спорта в «Лужниках».

Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании: она не только олимпийская чемпионка, но и чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при 2017 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российский чемпион по высшему пилотажу разбился на своём самолёте
В Польше задержали русского хоккеиста по обвинению в шпионаже.
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь