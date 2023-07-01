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17:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трусова сделала чистый лутц и аксель в прокате под собственный вокал

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова чисто откатала программу под песню «Два крыла» на Дне Московского спорта.

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Источник: РИА "Новости"

Она сделала два прыжка — тройной лутц и двойной аксель, оба приземлив чисто, передает корреспондент «СЭ» Галина Завалунова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсменка опубликовала трек 23 июня, в день своего 19-летия. Также девушка представила клип на свою дебютную песню.

Александра Трусова — серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы. Спортсменка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.

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