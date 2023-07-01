Трусова сделала чистый лутц и аксель в прокате под собственный вокал

Она сделала два прыжка — тройной лутц и двойной аксель, оба приземлив чисто, передает корреспондент «СЭ» Галина Завалунова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DuNx9A89uQM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсменка опубликовала трек 23 июня, в день своего 19-летия. Также девушка представила клип на свою дебютную песню.