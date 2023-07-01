Трусова сделала чистый лутц и аксель в прокате под собственный вокал
Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова чисто откатала программу под песню «Два крыла» на Дне Московского спорта.
Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова чисто откатала программу под песню «Два крыла» на Дне Московского спорта.
Она сделала два прыжка — тройной лутц и двойной аксель, оба приземлив чисто, передает корреспондент «СЭ» Галина Завалунова.
Спортсменка опубликовала трек 23 июня, в день своего 19-летия. Также девушка представила клип на свою дебютную песню.
Александра Трусова — серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы. Спортсменка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.