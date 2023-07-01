Фигуристка Загитова рассказала об отношении к критике в свой адрес

ТАСС, 1 июля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раньше импульсивно относилась к критике в свой адрес в интернете. Об этом Загитова рассказала в субботу на встрече с поклонниками на Дне московского спорта.

«Раньше я реагировала достаточно импульсивно и задумывалась, может, они и правы и у меня реально ничего не получается. Но лучше на это вообще не обращать внимания. Сейчас я не понимаю, сколько времени у этих людей и есть ли у них своя жизнь, если у них есть время на комментарии в адрес человека, с которым не знакомы и даже не разговаривали. Мне непонятно, но у каждого своя жизнь», — сказала Загитова.

Фигуристка на Дне московского спорта одержала победу в шоу-поединке на шпагах над двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян. «Думаю, завтра будет синяк, но я рада, что у меня есть профессиональная травма фехтовальщицы. У нас, у девушек, тоже могут быть шрамы, они все здесь, — сказала она, показывая на ноги. — Я их не стыжусь, а только горжусь».