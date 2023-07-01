Встречу с Валиевой и Трусовой на Дне московского спорта отменили из-за угрозы давки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Встреча фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой с болельщиками в рамках праздновании Дня московского спорта в Лужниках отменена из-за угрозы давки. Об этом ТАСС в субботу сообщили организаторы мероприятия.

«Уважаемые коллеги, с большим сожалением сообщаем, что вынуждены отменить пресс-подходы с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой», — говорится в официальном сообщении мероприятия.

Организаторы уточнили, что пресс-подход не состоится из-за угрозы давки. Корреспондент ТАСС передает, что после встречи с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой болельщики прорвали ограждение, ринувшись к сцене за автографом спортсменки. В результате столпотворения потерялся ребенок, чьих родителей помогла найти служба безопасности. На мероприятии присутствовало около тысячи человек.

Схожая ситуация возникла и после выступления еще одной олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая встретилась с поклонниками перед Щербаковой. Следом на сцену должны были выйти Валиева и Трусова.