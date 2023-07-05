Сотникова: В 2014-м у меня нашли допинг. Должен был быть суд, но открыли вторую пробу, и меня оправдали
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова высказала мнение о допинговом деле другой российской фигуристки Камилы Валиевой.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова высказала мнение о допинговом деле другой российской фигуристки Камилы Валиевой.
"Все прекрасно видели, в каком она была состоянии, особенно когда ее уже допустили и она вышла на короткую программу. Ну 15-летний ребенок, который вышел на Олимпиаду… У нее все шансы взять еще одно золото, а тут с каждых сторон: тут СМИ, тут сообщения какие-то, комментарии. Понятное дело, что она не читала это, но тем не менее это психологически очень тяжело.
Еще один способ подавить россиянку? Все может быть. Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть и суд, и все это должно было быть, но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо. А тут другая история.
Мне было ужасно, я была в подавленном состоянии. А представляете: ребенок, который выступил, уже взял золото, и ей нужно только выйти еще и еще раз взять золото… ну, допустим, понятное дело у нас еще девочки, которые выступали, и там было непредсказуемо, кто же возьмет. Не знаю, как Валиева нашла в себе силы выйти на прокат«, — сказала Сотникова в интервью на канале “Татарка FM”.