Сотникова: В 2014-м у меня нашли допинг. Должен был быть суд, но открыли вторую пробу, и меня оправдали

"Все прекрасно видели, в каком она была состоянии, особенно когда ее уже допустили и она вышла на короткую программу. Ну 15-летний ребенок, который вышел на Олимпиаду… У нее все шансы взять еще одно золото, а тут с каждых сторон: тут СМИ, тут сообщения какие-то, комментарии. Понятное дело, что она не читала это, но тем не менее это психологически очень тяжело.

Еще один способ подавить россиянку? Все может быть. Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть и суд, и все это должно было быть, но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо. А тут другая история.