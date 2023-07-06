Сотникова рассказала о допинговых обвинениях 2014 года. Что это было?

Удивительные люди наши фигуристы. Иногда, казалось бы, элементарной вещи не вытащишь — кто постановщик программ, к кому перешли, да даже «за какое место боретесь». А в других случаях слышишь из уст такое, что хочется проверить — а не дипфейк ли это? Не постановка (не в смысле хореографии)? И надеешься, что сейчас придет добрый гендир федерации Александр Ильич Коган и скажет: «Розыгрыш!».

Что заявила Сотникова?

Последнее — про высказывание Аделины Сотниковой в интервью каналу «Татарка FM»:

— Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо, — сказала Аделина, отвечая на вопрос вообще о другом, деле Валиевой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=80be9abf4d35b7f4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-210987376&hd=2&id=456241527&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нет, безусловно, наша первая олимпийская чемпионка, да и любой житель планеты Земля имеет право говорить, особенно касательно себя, все что ему вздумается. Но учитывая контекст, это признание выглядит удивительным и совершенно несвоевременным. Все тот же Александр Коган наверняка выругался не раз, когда ему пришлось отвечать на звонки журналистов о допинговых неприятностях Сотниковой в Сочи. Вот только этого сейчас и не хватало.

Что известно о деле Сотниковой?

Нет, история не совсем новая. Сотникова, по данным СМИ, могла фигурировать в докладе Ричарда Макларена в 2016 году. Согласно неофициальным утечкам — под номером А0848. Появлялись даже свидетельства, что МОК пытался открыть дело против Сотниковой, но в итоге снял с фигуристки все подозрения. Якобы из-за того, что единственный информатор ВАДА Григорий Родченков отказался от обвинений. Так или иначе — что мы точно знаем документально, в Спортивном арбитражном суде Лозанны ее дело не рассматривалось. Значит, внятных претензий к ней не было.

Возможно, действительно вскрыли пробу Б. Возможно, произошло что-то другое. Дисциплинарная комиссия МОК во главе с Деннисом Освальдом, заседавшая всю осень и часть зимы 2017 года, под предлогом конфиденциальности бросила тень на всех российских участников Игр в Сочи. А в итоге в феврале 2018 года Спортивный арбитраж оправдал 28 россиян, еще 11 были признаны виновными. Но Сотниковой в этих списках не было.

Ну, а подозрения имеют абсолютно конкретный адрес — созданный неизвестными «доброжелателями» файл с деаномизированными российскими спортсменами в списке Макларена, который открыт в интернете до сих пор. В нем утверждается, что на пробирках с анализами Сотниковой найдены царапины («следы типа 1»). Но что это доказывает (если данный аргумент вообще не фейк) — непонятно. У других обвиненных российских олимпийцев есть «царапины типов 2, 3 и 4», якобы свидетельствующие о нелегальном вскрытии проб. В общем, история с нашей фигуристкой-чемпионкой даже на фоне других скандалов вокруг Сочи-2014 до сих пор выглядела как абсолютный и ничем не подкрепленный бред.

Тем таинственнее звучит история, рассказанная Сотниковой, с наличием именно положительной допинг-пробы А и отрицательной пробы Б. Такой версии не озвучивал никто девять с половиной лет. И даже сейчас наши тренеры и чиновники, судя по комментариям в СМИ, в нее не верят и опровергают. Конечно, спустя день-два может оказаться, что Аделину не так поняли, слова исковеркали, что она имела в виду совсем другое или что-то перепутала. Но слова уже прозвучали. И их в том числе услышали люди, не разбирающиеся в тонкостях ситуации.

Презумпция невиновности

Оговоримся, что иногда результат анализа пробы А и пробы Б действительно может отличаться. Считается, что это свидетельствует об ошибках в обработке пробы в лаборатории, нарушениях в результате хранения или транспортировки. Так что сказанное олимпийской чемпионкой вполне вероятно. В случае несоответствия результатов двух проб все вопросы к спортсмену снимаются, а тест объявляется испорченным. Вообще, аргумент про отсутствие претензий к Аделине со стороны ВАДА непробиваем. Стали бы жалеть фигуристку-чемпионку, если бы на нее что-то было?

Что точно — корейские СМИ, которые и без того считают свою одиночницу Ким Юна настоящей чемпионкой Сочи-2014 и спорят с судейством, и все западные медиа обязательно увидят это интервью Аделины. Далее наложится контекст дела Камилы Валиевой, которое в данный момент готовится к рассмотрению в CAS. Понятно, что сейчас у российского спорта хватает проблем и без сочинской антидопинговой саги, но заявление Сотниковой из того ряда, что требует пояснений и вынуждает искать объяснения.

И что самое странное — никто бы его и не вспомнил, если бы не сама Аделина.