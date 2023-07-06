Бред, сплетни и правда: зачем нас путают в вопросе Дэвис и Смолкина?

Незадолго до смены спортивного гражданства. РИА Новости Спорт разбирается, почему редкие обрывистые пояснения сложившейся ситуации только запутывают общественность.

Переход Дианы и Глеба под другой флаг не должен вызывать больших вопросов. Они качественные танцоры. Выступать на международной арене, пока ты еще молод и полон сил, хочется. Да и те, кто может принести хоть какую-то пользу, просто так пределы страны не покидают. Танцор Дарио Чиризано соврать не даст.

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У Дэвис и Смолкина возможностей было достаточно. Имелись шансы испытать удачу в США, Израиле и Грузии. Для сторонних наблюдателей все наверняка выглядит как попытка приткнуться хоть куда. Однако обойдемся без осуждения.

Общественность получила то, чего ожидала весь год. Переход пары под другой флаг состоялся. Единственный вопрос, возникающий в этой ситуации, не «Почему они уходят?», а «Что это вообще было?».

Речь о подаче перехода должностными лицами. С первых летних разговоров про Америку слышались слова «бред», «слух», «сплетни», «болтовня». Разумеется, самые искренние опровержения. Завершила парад официальных заявлений тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

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После раскрывшейся правды корреспондент издания «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов опубликовал в Telegram-канале запись разговора с Еленой Анатольевной от 2 июня. Главному тренеру задали прямой вопрос — запрашивали ли ребята разрешение на смену флага? Ответ, как говорится, убил: «Откуда вы взяли такую ***** (ерунду)?».

РИА Новости тоже обращалось к Чайковской за комментарием. Полностью опубликовать короткий ответ Елены Анатольевны не позволяют нормы приличия. В нем фигурировало слово «задолбали» в чуть более эпатажной формулировке. Однако объяснение ситуации от главного тренера для обоих изданий выглядело одинаковым.

После появления инсайда об официально одобренном переходе пары в сборную Грузии, риторика Чайковской переменилась:

«Бюро исполкома федерации фигурного катания одобрило решение. Они полтора года не выступали и не тренировались у нас. Поэтому денег на них мы не затратили никаких. Отпускаем», — сказала тренер РИА Новости.

На том же исполкоме вышеупомянутый Чиризано релиз не получил. Тогда Елена Анатольевна говорила «Матч ТВ»:

«Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили огромные деньги».

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано

Дарио не имел формальных оснований на выдачу релиза. В мае он был членом сборной России, а с момента последнего старта прошло не более полугода. Официальный карантин Международного союза конькобежцев (ISU) для желающих сменить спортивное гражданство составляет один полный год.

Интересно другое — фиксация на затраченных деньгах. Речь, вероятно, идет об обеспечении членов основной и резервной сборных необходимым инвентарем, средствами для оплаты сборов и постановки программ. Есть еще зарплата. Возможно, Елена Анатольевна в комментариях ее не учитывала, но она есть.

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Расходы на дорогу на внутренние соревнования в перечень не входят. К примеру, экс-директор «Самбо-70» Ренат Лайшев в беседе с РИА Новости рассказал, что фигуристы «Хрустального» в бытность учениками его образовательного учреждения ездили по России за средства школы. Федерация оплачивала им проезд на международные соревнования. Косвенным подтверждением может служить и осенняя информация о фигуристах-юниорах ЦСКА. Тогда в разговорах о компенсации расходов тоже фигурировала школа.

Инвентарь обеспечивают деньгами от Минспорта. На конец 2020 года данные по ним публиковать в открытом доступе перестали, При должной сноровке можно найти документ за 2016 год. Там указано, что на обеспечение экипировкой основы и резерва сборной суммарно выделено чуть больше 18 миллионов рублей, из которых доля ФФККР — 904 тысячи. На них закуплено по 198 пар ботинок и лезвий для коньков, 190 пар чехлов, 198 костюмов и 200 пар колготок. Чуть более скромные цифры в 2020 году. Там за счет средств федерального бюджета приобретено 142 костюма и по 80 пар ботинок с лезвиями.

Также в документе от 2016 года можно найти такую любопытную фразу:

«Остаток субсидий, образовавшийся по состоянию на 1 января 2017 года, подлежит перечислению в доход федерального бюджета».

Запомните ее, вернемся к ней позже.

Членам основного состава сборной все это положено в обязательном порядке. Маловероятно, что конкретно Дэвис и Смолкину денег не выделяли. Про ту же зарплату, как было сказано выше, Денис сам говорил еще осенью. Кроме того, накануне в распоряжении РИА Новости оказался свежий ответ Минспорта на обращение по поводу финансового довольства пары. Цитируем ключевой пункт:

«Относительно танцевального дуэта Дэвис/Смолкин сообщаем, что указанные спортсмены в спортивном сезоне-2022/23 были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета».

Правда, ведомство не стало уточнять, на что конкретно выделялись средства. Условно говоря, речь только о зарплате или про остальные расходы тоже. Однако на основании документа можно задаться вопросом: «Действительно ли “никакие деньги” не выделялись?».

Считать чужие деньги никто не собирается, а разговор про них зашел отнюдь не для того, чтобы трястись над каждой копейкой. Да и ребята на тот момент действительно были членами основного состава сборной. Имели полное право на деньги.

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Дело вот в чем. Если на них не выделялись «никакие деньги», то как же так получилось? Допустим, фигуристы заблаговременно уведомили федерацию, что в этом сезоне пользоваться заслуженными благами не собираются. Или даже не сообщили, а у федерации на 1 января 2023 года просто обосновался неизрасходованный излишек средств, который надо вернуть в бюджет.

В любом случае это был бы совершенно четкий сигнал для руководства, что как минимум в сезоне пару ждать не стоит. Почему же в таком случае фанаты надеялись на их участие в контрольных прокатах? Не говоря уже о том, что федерация практически наверняка знала бы о планах сменить флаг. А если мы принимаем за факт, что финансирование в том или ином объеме все же было, тогда как понимать фразу про «никакие деньги»?

Остается все тот же вопрос — «Что же это вообще было?» Отвечают на него нехотя и с раздражением. И речь сейчас, разумеется, не про самих Дэвис и Смолкина. Они ни в чем не виноваты.

Автор: Влад Жуков