РУСАДА не обладает информацией о положительной допинг-пробе Сотниковой в 2014 году

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не располагает информацией о положительной допинг-пробе, сданной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой в 2014 году. Об этом ТАСС заявили в четверг в пресс-службе РУСАДА.

«РУСАДА не обладает информацией по данному вопросу», — заявили в агентстве.

Ранее Сотникова в интервью YouTube-каналу «Tatarka FM» рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали.