Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
13:13 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА не обладает информацией о положительной допинг-пробе Сотниковой в 2014 году

Ранее Сотникова рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не располагает информацией о положительной допинг-пробе, сданной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой в 2014 году. Об этом ТАСС заявили в четверг в пресс-службе РУСАДА.

«РУСАДА не обладает информацией по данному вопросу», — заявили в агентстве.

Ранее Сотникова в интервью YouTube-каналу «Tatarka FM» рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Также на счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров опубликовал новое видео тренировок в больнице
Кто сыграет Федора Черенкова в фильме о бывшем футболисте "Спартака"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь