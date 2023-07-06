Костомаров выбрался из больницы: чем он теперь займется?

Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал в соцсетях видео своего прощания с персоналом больницы, в которой находился с января этого года. 46-летний фигурист выписан после серии ситуаций, в которых на фоне тяжелейшей пневмонии он находился на грани жизни и смерти и пережил ампутацию конечностей. «Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак… Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Здоровья всем», — говорится в сообщении.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=82b8b81a4580b73f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239097&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Большое человеческое спасибо

Ранее фигурист опубликовал три мотивационных видеоролика. В которых показывал, как занимается восстановлением в больнице — работает на тренажерах и даже бегает на протезах по лестнице. После этого стало понятно, что состояние Костомарова — и физическое, и психологическое — значительно улучшилось и его возвращение домой не за горами. Возможно, врачи предпочли бы подольше понаблюдать за звездным пациентом, однако очевидно, что Роману необходимо как можно скорее начать обретать себя в повседневном быту.

— Спасибо, что спасли мою жизнь, — говорит спортсмен медперсоналу в видео, опубликованном в соцсетях. — Полгода назад мне все это казалось… Наверное, я этого не понимал, ничего не чувствовал. Думал, что покашлял дома и уехал на скорой помощи для того, чтобы мне сделали в попу укол. Или не знаю. Чтоб прополоскали мне рот, меня. И через час я вернусь домой. Но приключилось то, что приключилось. Сложная болезнь, которая чуть, скажем так, не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове после этого — в плане того, что было бы лучше: так или по-другому.

— Но я в принципе счастлив, что живой, — продолжил Роман. — И моя жена, которая с первых дней ухаживала за мной, переживала. Видела то, что происходило со мной. Много слез было пролито. И брат мой, который тоже ухаживал за мной. Все вы, медсестры. Все, что было возможно, было использовано для того, чтобы спасти меня. Лучшие доктора, люди, которые занимались реабилитационным процессом и послеоперационным. И те, которые мыли меня, крутили-вертели как хотели, пока я не мог этого делать сам. И все препараты… Препараты, кстати, хорошие. По этому я буду временно скучать. (Смеется.) Я ухожу с хорошим настроением. И всем желаю такого же. И большое вам всем человеческое спасибо!

Политика или карьера мотиватора?

Никаких заявлений для СМИ после выписки Костомаров делать не захотел. «Нет-нет, никаких комментариев. Вы все видели, — сказал Роман “СЭ”. — Журналисты достали? Достали, да. Ничего говорить пока не хочу». Между тем очевидно, что появление звезды фигурного катание в одном из ток-шоу на большом федеральном канале в ближайшее время почти гарантировано. Скорее всего, это первое, что сделает спортсмен после того, как пообщается со своими друзьями и близкими. Ведь за последние полгода Костомаров стал больше чем чемпионом-ветераном. Теперь он человек уникальной судьбы, который пользуется известностью и сочувствием далеко за пределами спорта.

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Правда, по данным ТАСС, Костомаров в ближайшее время вернется в больницу для подготовки к протезированию рук. Однако это уже технический момент. Главное, что теперь мужественный атлет по большей части предоставлен сам себе и может реализовать те возможности, которые открывает перед ним его новый статус. Забвение ему теперь точно не грозит, вопрос только в том, какое из направлений он выберет. Ключевой вопрос здесь: готов ли он после колоссального эмоционального потрясения сразу начать самостоятельный проект.

Многие коллеги по фигурному катанию ждут, что Костомаров попытается вернуться на лед на протезах. Однако очевидно, что рамки ледовых шоу теперь слишком тесны для Романа. Среди прочих вариантов — политическая или общественная карьера либо роль коуча-мотиватора для людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Последняя миссия видится очень благородной, и частично олимпийский чемпион уже попробовал себя в этой роли в видео из больницы. Однако вариант просто собрать лавры своей популярности, конечно, проще. И нельзя винить фигуриста, если он пока не готов к сложной миссии. Ведь он лично и его семья в последнее время принесли огромные жертвы.

Роман Костомаров в больнице | Источник: Спорт-Экспресс

Хорошо все, что хорошо кончается

«Мы желаем ему удачи, успеха. Мы абсолютно не сомневаемся в том, что он справится. Я очень за него рада», — прокомментировала новости о Романе олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Примерно такого же мнения придерживаются большинство представителей нашего спортивного сообщества.

Напомним, что 10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Роман заболел еще до Нового года, но продолжал выступать в шоу и сильно запустил болезнь. Несмотря на усилия врачей, Костомаров оказался между жизнью и смертью. Одну из версий, почему заболевание протекало столь тяжело, на днях озвучил известный тренер Александр Жулин.

«Насколько я знаю, он потянул плечо 1 января, — сообщил специалист в передаче на телеканале “Россия-1”. — Чтобы он мог кататься, ему вкололи противовоспалительное. Что оно делает? Снимает температуру, человек не чувствует боли. Я думаю, тогда он и заболел пневмонией. А за счет того, что из-за укола температура снижена и симптомов, кроме кашля, не было, картина получилась смазанной. Думаю, это и довело его за 10 дней до такого состояния».