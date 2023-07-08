Залезли в чужой карман? Как государство платит деньги фигуристам

Дискуссию на эту тему породил уход фигуристов сборной России Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в национальную команду Грузии. Автор РИА Новости Спорт призывает обратить внимание на ущемление прав менее именитых ребят.

Деньги, затраченные на подготовку спортсмена уровня национальной команды России, с подачи главного тренера сборной по фигурному катанию Елены Чайковской стали главным аргументом в пользу разрешения/неразрешения менять спортивное гражданство. Дескать, на одного (Дарио Чиризано) мы затратили столько, что просто даже говорить неприлично, поэтому не отпускаем. А на других (Дэвис/Смолкин) не потратили ни копейки — так что в добрый путь.

При этом в ответе министерства спорта РФ на вопрос о финансировании пары в сезоне-2022/23, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что Диана и Глеб получали-таки денежные средства из федерального бюджета. Какие — вопрос, но, даже если речь идет только о зарплате, вряд ли этично говорить про «никакие деньги». Ведь это суммы, которые могут доходить до 100 тысяч рублей в месяц.

С этого момента разговор о деньгах переходит из плоскости «залезли в чужой карман» в «анализируем целесообразность трат». Нет, безусловно, никому и в голову не приходит обвинять кого-либо в нецелевом расходовании. Речь о попадании в сборную страны, благодаря которому и возникают зарплаты, закупка инвентаря и костюмов и прочие расходы за государственный счет.

Здесь мы имеем ряд противоречивых моментов. Во-первых, все происходит по утвержденным критериям, то есть строго исходя из спортивных результатов, показанных в прошлом сезоне. Но если открыть состав сборной России по фигурному катанию за прошлый сезон, то из более чем 100 спортсменов мы можем насчитать как минимум 14, которые либо не соревновались вовсе, либо по различным причинам прерывали участие в соревнованиях.

Даже если вынести за скобки четверых из них (танцевальные дуэты Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Аннабель Морозова/Девид Нарижный распались к новому году, но каждый из них по отдельности все же имел основания сохранить за собой ставку сборной), то вот вам девять знаменательных фамилий: Анна Щербакова, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и, собственно, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Что их объединяет, помимо места в основном составе сборной? Никто из них не провел в минувшем сезоне ни единого старта. И более того — видимо, даже не собирался. Щербакова заблаговременно уведомила общественность (и, очевидно, федерацию), что ей предстоит операция на колене, после которой явно не до соревнований, Павлюченко/Ходыкин отчаянно пытались набрать форму после травм и не распасться (неудачно), Дэвис/Смолкин оформляли разнообразные документы во всевозможные страны мира и даже открыто заявляли, что «кататься годами внутри России, наверное, не очень для нас привлекательно», Степанова с лета готовилась к рождению дочки, а Синицина/Кацалапов сделали осознанный выбор в пользу ледовых шоу.

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Понимала ли это федерация? Безусловно. Тем не менее они оказались в списках сборной России, благодаря чему можно, помимо зарплаты, получить такие необходимые для участия в соревнованиях вещи, как новые коньки (они у профессиональных фигуристов ломаются в среднем каждые три-четыре месяца, а стоимость новой пары составляет от 100 тысяч рублей), костюмы для программ и прочее. И если вышеуказанные фигуристы действительно получили хотя бы коньки, на которых затем откатали ледовые шоу вместо соревнований, то можно ли это считать целесообразными расходами? А если инвентарь им не потребовался, то зачем вообще было включать ребят в сборную?

Из этого вытекает, пожалуй, ключевой вопрос во всей этой истории — нам действительно настолько необходимо всячески поддерживать на государственные деньги и без того состоятельных и не лишенных внушительных доходов с ледовых шоу и/или рекламных контрактов спортсменов, которые в настоящий момент соревноваться не хотят? Даже в вышеуказанном списке из девяти фамилий сразу три олимпийских чемпиона (Кацалапов вообще двукратный) и чемпиона мира, а остальные, скорее всего, за карьеру уже успели заработать призовых. Вряд ли финансовое положение кого-то из них серьезно пошатнулось бы без зарплаты в сборной, а затрат на подготовку к соревнованиям, которые также компенсируются за счет субсидий Минспорта, у них не было вовсе — ведь они не соревновались.

На самом деле эта проблема назрела давно, но сейчас, кажется, она вновь становится актуальной. Место в сборной России по фигурному катанию превратилось в комфортную пенсию для заслуженных чемпионов, которые, безусловно, «никуда не уходили», но по факту и приходить на соревновательный лед уже не собирались. К примеру, после победы на Олимпиаде-2014 Аделина Сотникова взяла годичную паузу, после чего безуспешно попыталась возобновить карьеру, но место в сборной на какое-то время все же сохранила. А Алина Загитова, которая в последний раз соревновалась в декабре 2019-го, на момент старта сезона-2020/21 числилась в основном составе национальной команды. Хотя никаких планов на возвращение у олимпийской чемпионки — 2018, очевидно, не было и в помине.

При этом, разумеется, никто не хочет пустить наших замечательных спортсменов по миру. Просто, вероятно, должна быть некая разница между поддержкой тех, кому это нужно, и безвозмездным спонсированием за былые заслуги. Потому как в том же сезоне-2020/21 Алина имела право на те же самые коньки за государственный счет для участия в соревнованиях, на которые совершенно точно не собиралась. И даже если допустить, что инвентарь она не получала и коньки ушли тем, кто в них действительно нуждался (хотя не очень понятно, как это возможно юридически), то все равно вопрос «зачем это все» остается актуальным?

Разница между этими случаями из прошлого и тем, с чем мы столкнулись в это межсезонье, в том, что сейчас из-за вопросов не самого, возможно, оправданного присутствия в сборной отдельных фигуристов возникла ситуация сродни конфликту интересов. Не говоря уже о том, что осенью Смолкин говорил, что воспользоваться деньгами с зарплаты за сезон они с партнершей не могут, так как в США, где они проживали в тот момент, не работали российские карты. Не навязывая, безусловно, никому свою волю, попробую аккуратно задать вопрос — а не было бы лучше, если б их получили, возможно, менее талантливые фигуристы, но которые хотя бы были готовы участвовать в соревнованиях здесь и сейчас?

Комментируя для Sport24 информацию РИА Новости о финансировании Дэвис/Смолкина, депутат Госдумы Дмитрий Свищев упомянул, что еще неделю назад был рассмотрен вопрос о введении обязательной компенсации затраченных государством средств на подготовку спортсмена, который желает сменить спортивное гражданство. Этот шаг выглядит более-менее оправданным и логичным.

Однако вместе с тем хотелось бы, чтобы законодатели обратили внимание и на вопрос национальной сборной. Потому что совершенно очевидно, что здесь мы какое-то время назад свернули не туда.

Автор: Влад Жуков