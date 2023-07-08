Британское издание оценило состояние Загитовой в $5 млн

Источник: Первый канал / Юрий Феклистов

Издание ссылается на портал AllFamousBirthday. Состояние Загитовой оценивается в $5 миллионов. Сюда входят имущество спортсменки, доходы с работы на телевидении, рекламные и спонсорские контракты.

В конце 2019 года фигуристка приостановила участие в соревнованиях. О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.

Спортсменка является победительницей Олимпиады, чемпионатов мира, Европы и России. Также Загитова несколько раз выигрывала этапы серии Гран-при и брала золото в финале турнира.