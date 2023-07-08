Медведева рассказала о причинах ухода от Тутберидзе

Медведева призналась, что одной из причин смены тренерской группы стала жалость к ней после Олимпийских игр-2018. «Находиться в той обстановке было очень трудно. Я постоянно слышала: “Как жаль, как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы их дали обеим”. Мне говорят: “Ты для нас олимпийская чемпионка”. А я стою и думаю: “Я не олимпийская чемпионка!”» — поделилась спортсменка и назвала это также обесцениванием победы соперника.