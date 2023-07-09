«Думала, что проиграла жизнь». Супероткровенный рассказ Медведевой о победах и поражениях в долгожданном фильме

Накануне 23-летия Евгении Медведевой поклонников фигуристки сразила неожиданная новость: закончились съемки документального фильма, который снимался группой «Красный квадрат» в течение практически пяти лет. Ждать выхода ленты пришлось практически год, но все же «Медведеву против Медведевой» публика увидела. Рассказываем, как прошла премьера.

Наверное, даже хорошо, что до официального релиза в онлайне фильм представили на спецпоказе в рамках фестиваля Original+ Doc. Небольшой шатер в Парке Горького болельщики начали занимать еще за пару часов до начала, а после финальной сцены долго не расходились, обсуждая увиденный материал. Премьеру посетила и сама Женя.

В глаза сразу бросается необычное оформление сюжета. Кроме стандартных съемок, режиссеры частично использовали стиль японских аниме — одного из хобби двукратной чемпионки мира.

Центральная идея картины — рассказ о жизни Медведевой за пределами публичного доступа. При этом серьезный и тяжелый материал разбавляется шутками. Фильм начинается со съемок на зимнем Байкале. Женя грызет лед и смеется: «Моя предолимпийская диета!».

«Как нас воспитывают? Либо золото, либо ничего. И мы все идем к олимпийской золотой медали. Как-то психологически настолько вбивают тебе в голову, что это — цель всей твоей жизни, что это — единственное, что тебе нужно в жизни. Действительно, когда я ее не получила, я думала, что проиграла жизнь», — достаточно откровенное начало от Медведевой.

В три года маленькая Женя была настоящим электровеником. Она хихикает, требует купить ей коньки, делает первые шаги на тренировочном льду, падает на ровном месте — этот семейный архив вызывает только позитивные эмоции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=db57106890cea53f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-67998976&hd=2&id=456253269&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ее никогда не считали талантливой в каком-либо параметре. Маленькая, хиленькая, ножки «иксиком» — все это не впечатляло. Когда тренеры перестали уделять девочке внимание, зашел вопрос о переходе к другому специалисту. Им оказалась Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна — жесткий воспитатель, это ни для кого не секрет. Она сама не скрывает, что очень требовательная. Пришлось работать в два-три раза интенсивнее, чем девочки, у которых от природы растяжка лучше; разработать прыжок, который девчонке дан богом, и она может скрутить тройной без особых усилий», — вспоминает Женя.

По-настоящему осознанная карьера началась в первый юниорский сезон. Самая важная награда того периода — бронза финала Гран-при в Фукуоке.

«У Жени была тяжелейшая травма. Бедро, причем правое. Любой выезд из прыжка — это правая нога. Бедро не держало от боли, и, чтобы было не больно, заматывали большими бинтами. Косточки рассыпались в муку, это было очень тяжело. Она все время плакала. Ей хотелось: “Я пойду! Я поеду! Я выступлю!” Предлагала ей: “Давай снимемся, куда ты с такой ногой?” Она еле ходила», — рассказывает мама фигуристки Жанна.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f6de1f020ae98bf0&partner_ext=173&place_id=222&oid=205095144&hd=2&id=456242673&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все непростые периоды в жизни Медведева преодолевала благодаря поддержке семьи. Жанне пришлось выйти на работу, когда дочери было всего четыре месяца. С маленькой Женей помогала бабушка, Валентина Лаврентьевна.

«Так уж получилось, что семья у нас состояла из трех женщин: мама, бабушка и я. Бабушка была довольно-таки жесткой, прямолинейной, требовательной. Но всегда меня жалела, когда что-то не получалось, всегда была на моей стороне», — подчеркивает спортсменка.

В конце 2021-го бабушка скоропостижно ушла из жизни. На олимпийском чемпионате России Женя выступала с показательным номером и не смогла сдержать слез. Болельщики заметили нетипичное поведение Медведевой, но не могли понять причину таких эмоций. Оказалось, что в Санкт-Петербург она прилетела после похорон.

«Женя очень тихо пережила. Она не истерила, в голос не рыдала, просто тихонько плакала. Выступать ей пришлось сразу после похорон. Бабушку похоронили, и она улетела», — объясняет Жанна Медведева.

Один из ключевых эпизодов карьеры — Олимпиада. За два месяца до Игр в Пхенчхане фигуристка узнала не только о переломе плюсневой кости, но и о травме спины. От трех позвонков откололись хвостики.

«Первое время мы с ней прямо ругались. Говорила ей: “Бога благодари за это серебро. За два месяца до Олимпиады выйти с поломанной ногой и спиной… Спасибо за серебро, ты могла бы вообще туда не поехать”», — отмечает мама.

После проигрыша в Корее Медведева решила кардинально перевернуть жизнь. В фильме она откровенно говорит о причинах переездах в Канаду:

«Всем так лучше. Прежде всего — мне. Потому что находиться в той обстановке, которая сложилась после Олимпиады… Все говорили: “Аааа! Если бы было две золотые медали, мы бы дали две золотые медали, девочки молодцы. Как жаль, как жаль, что ты не выиграла, ай-яй-яй”. Две недели, три недели — это постоянно мусолилось. На каток прихожу — и там начинается: “Женечка, нам так тебя жалко. Для нас ты все равно олимпийская чемпионка”. Это было невозможно слышать. Я стою и говорю: “Нет, ребята, я не олимпийская чемпионка. Вы сколько угодно можете это говорить. Два серебра, где? Зачем вы это говорите?” Это обесценивание моего соперника и непрошеная жалость ко мне. Потуги меня немножечко задобрить тем, что “я для них чемпионка” — это очень сильно било по мне морально. Понятное дело, что это не единственная причина. Но один из ярких эпизодов, который повлиял на мое решение».

Новая страница в жизни складывалась непросто. Вместе с эйфорией от новых эмоций Медведева начала часто ошибаться, все больше проигрывая на турнирах. В постолимпийском сезоне фигуристка провалила короткую программу на чемпионате России. Публика аплодировала, не переставая, в течение восьми минут.

«Я тогда реально поверила в себя, поняла, что я могу сделать все. Потому что все эти люди вокруг верили в меня. Я поняла, что я просто не имею права сдаться», — объясняет Евгения.

Пик канадской эпохи пришелся на этап Гран-при России в 2019-м. Двумя чистыми прокатами Медведева взорвала московский «Мегаспорт», но даже не расстроилась от проигрыша Александре Трусовой:

«Именно тогда я почувствовала, что такое — гордиться своими соперниками. Со мной на пьедестале стояла Саша Трусова. Я настолько гордилась тем, что сделала Сашка, и настолько гордилась тем, что сделала я — поднялась на пьедестал с чистым прокатом. Словила от этого какое-то абсолютное спокойствие».

Сейчас свою серебряную историю Женя воспринимает с абсолютным спокойствием. Без сожалений, грусти и разочарования.

«Недавно ко мне приехала подруга и что-то сказала про Олимпиаду. И я вспомнила, что у меня в доме есть олимпийские медали. Они лежат в шкафу. Я понимаю, что вот — железка, просто железка. Предмет с колечками. У меня случился когнитивный диссонанс, что этот предмет — доказательство того, что у тебя за плечами действительно был весь этот путь. Если медали нет — как будто нет подтверждения того, что ты это делал. Недавно взяла ее в руки и поняла, что это абсолютно не так. Я перешла в другую стадию своей жизни, у меня сменились ценности и приоритеты. Держу медали — и у меня нет ни расстройства, ни радости, ни горечи, ни боли, которая когда-то была раньше. Я ничего не чувствую. Это было настолько круто и странно осознавать. Почувствовала, что живу в другой своей эре», — говорит спортсменка.

Новая глава жизни Евгении сосредоточена на внеспортивных активностях. Про лед, естественно, она не забывает. Тут и история с внезапным уходом Дани Милохина из «Ледникового периода», когда «выпали все», и невероятное возвращение в проект в паре с Федором Федотовым, и катание в шоу Ильи Авербуха. И конечно же, множество проектов вне фигурного катания.

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«Медведева против Медведевой» — это история о победах и поражениях, улыбках и слезах, поддержке и разочаровании. Картину органично дополняют слова Ильи Авербуха и Федора Федотова, которые плотно работали вместе с Женей. Однако главная история все же сконцентрирована на эмоциях и переживаниях семьи спортсменки. Можно не любить Медведеву-фигуристку или Медведеву-селебрити — невозможно понравиться всем на планете. Однако каждый сможет найти для себя что-то ценное и мотивирующее в ее пути.