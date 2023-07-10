Американцы назвали Загитову самой сексуальной фигуристкой мира. И оценили ее состояние в миллионы долларов

За успехами Алины пристально следят и за океаном.

Журналисты американского издания The Sun US обратили внимание на чемпионку из России. Олимпийская чемпионка Алина Загитова была названа самой сексуальной фигуристкой мира. Спортсменке посвятили статью, а также оценили ее доходы.

Признание

В материале рассказывается о жизни и деятельности Загитовой. Автор предлагает читателям познакомиться с «потрясающей россиянкой, самой сексуальной фигуристкой в мире и моделью, которая любит заниматься садоводством».

Среди моментов биографии Алины отмечается то, что она начала заниматься фигурным катанием в четыре года в Ижевске, а в возрасте 13 лет перебралась в Москву тренироваться под руководством Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова. Завоевав всевозможные титулы, Загитова отошла от спорта и поступила в университет по специальности «журналистика».

В настоящее время олимпийская чемпионка радует своих поклонников яркими фотографиями в социальных сетях, сделанными во время путешествий, а количество подписчиков в ее аккаунте составляет более 1,1 миллиона человек.

Состояние

Американцы отмечают, что Загитова достаточно медийна. У нее заключен выгодный спонсорский контракт с Puma, также спортсменка снималась для обложек таких глянцевых изданий, как Cosmopolitan Russia, Voice и Tatler.

В том числе звезда фигурного катания в апреле текущего года стала бренд-амбассадором нефтяной компании «Татнефть». Также Алина принимала участие в различных рекламных проектах, ледовых шоу и прочих активностях, которые приносят ей солидный доход.

Американское издание отмечает, что Загитова владеет капиталом в размере пяти миллионов долларов — по данным портала AllFamousBirthday, авторы которого проанализировали все доступные источники, включая Forbes & Business Insider. На основании полученных данных аналитики пришли к подобному выводу.

Внимание

Олимпийская чемпионка в России является одним из желанных гостей на любом мероприятии. Ее охотно приглашают как на хоккейные, так и на футбольные матчи. Загитова принимает участие в различных активностях для популяризации спорта — и не только фигурного катания. Алину рады видеть везде.

И очень приятно, что в такой тяжелый для российского спорта период международной изоляции нашу чемпионку помнят и выделяют даже за границей. Причем о Загитовой написало достаточно известное издание — американская версия британского таблоида The Sun.

Поклонники фигуристки остались довольны материалом:

«Очень удивлен столь комплиментарной статьей в американском издании про нашу российскую спортсменку».

«Признанная лучшая фигуристка в мировом фигурном катании!».

«Вот это уровень! И статья какая замечательная, я даже несколько раз перечитала, люблю, когда хорошо пишут об Алине».