Появилось видео Костомарова за пределами больницы
Сегодня, 10 июня, издание Super запечатлело российского фигуриста Романа Костомарова за пределами больницы.
Сегодня, 10 июня, издание Super запечатлело российского фигуриста Романа Костомарова за пределами больницы.
На видео видно, как спортсмен в сопровождении супруги Оксаны Допниной прогуливаются по улице.
6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.
Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.