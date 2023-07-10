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19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Появилось видео Костомарова за пределами больницы

Сегодня, 10 июня, издание Super запечатлело российского фигуриста Романа Костомарова за пределами больницы.

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На видео видно, как спортсмен в сопровождении супруги Оксаны Допниной прогуливаются по улице.

Во время загрузки произошла ошибка.

6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.

Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.

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