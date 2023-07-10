Появилось видео Костомарова за пределами больницы

На видео видно, как спортсмен в сопровождении супруги Оксаны Допниной прогуливаются по улице.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=39f35a983fc8089b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-46042333&hd=2&id=456242416&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.