Костомаров показал видео тренировки с протезами

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4708367f4642a9c7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239109&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике Костомаров выполнял упражнение на тренажере для рук. «Давай, чемп, работаем!» — сказал на видео его тренер.

Костомарова выписали из клиники 6 июля. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь.