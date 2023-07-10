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21:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Костомаров показал видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал видео тренировки с протезами на ногах. Оно появилось в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) спортсмена.

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В ролике Костомаров выполнял упражнение на тренажере для рук. «Давай, чемп, работаем!» — сказал на видео его тренер.

Костомарова выписали из клиники 6 июля. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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