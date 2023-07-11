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16:13 (мск), источник: ТАСС

В МОК заявили об отсутствии допингового дела в отношении Сотниковой

Ранее олимпийская чемпионка рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Антидопинговые службы не расследуют высказывание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе. Об этом ТАСС во вторник заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«К настоящему времени допингового дела нет, поэтому МОК не может давать комментариев», — сообщили в организации.

11 июля Национальный олимпийский комитет Южной Кореи заявил о намерении обратиться в МОК с просьбой расследовать комментарий Сотниковой, которая на прошлой неделе в интервью YouTube-каналу Tatarka FM рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали. Второе место в женском одиночном катании на Играх в Сочи заняла южнокореянка Ким Ён А.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

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