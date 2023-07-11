В МОК заявили об отсутствии допингового дела в отношении Сотниковой

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Антидопинговые службы не расследуют высказывание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе. Об этом ТАСС во вторник заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«К настоящему времени допингового дела нет, поэтому МОК не может давать комментариев», — сообщили в организации.

11 июля Национальный олимпийский комитет Южной Кореи заявил о намерении обратиться в МОК с просьбой расследовать комментарий Сотниковой, которая на прошлой неделе в интервью YouTube-каналу Tatarka FM рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали. Второе место в женском одиночном катании на Играх в Сочи заняла южнокореянка Ким Ён А.