Сотникова заявила, что у антидопинговых служб никогда не было вопросов к фигуристке

«Всю последнюю неделю мне, моей команде, людям из моего окружения поступает огромное количество звонков и сообщений с целью получения комментариев о внезапно раздутой ситуации в СМИ. Я понимаю, что подобный инфоповод всегда будет цитироваться и набирать много просмотров, но СМИ уже приписали мне, что я призналась в употреблении запрещенных препаратов. Искаженная в любом виде информация дает повод иностранным СМИ обсуждать российских спортсменов. Ни тогда, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов», — написала Сотникова.