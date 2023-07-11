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23:19 (мск), источник: ТАСС

Сотникова заявила, что у антидопинговых служб никогда не было вопросов к фигуристке

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Аделина Сотникова никогда не сталкивалась с проблемами с международной системой допинг-контроля. Об этом она во вторник рассказала в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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Источник: РИА "Новости"

«Всю последнюю неделю мне, моей команде, людям из моего окружения поступает огромное количество звонков и сообщений с целью получения комментариев о внезапно раздутой ситуации в СМИ. Я понимаю, что подобный инфоповод всегда будет цитироваться и набирать много просмотров, но СМИ уже приписали мне, что я призналась в употреблении запрещенных препаратов. Искаженная в любом виде информация дает повод иностранным СМИ обсуждать российских спортсменов. Ни тогда, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов», — написала Сотникова.

11 июля Национальный олимпийский комитет Южной Кореи заявил о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет с просьбой расследовать комментарий Сотниковой, которая на прошлой неделе в интервью YouTube-каналу Tatarka FM рассказала, что в 2014 году сдала допинг-пробу, давшую положительный результат, но после проверки пробы Б спортсменку оправдали. Второе место в женском одиночном катании на Играх в Сочи заняла южнокореянка Ким Ён А.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

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