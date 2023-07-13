Валиева — самая совершенная фигуристка всех времен. Почему Загитова, Медведева и Щербакова и рядом не стояли

За последние сезоны Камила Валиева закрепила за собой статус уникальной спортсменки, сочетающей в себе балетную гибкость, музыкальность и сложнейший прыжковый набор, побив рекорды поколения ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная, — прим. ред.) и одерживая победу за победой на стартах. Однако фактически превзойти достижения ТЩК и тем более Медведевой и Загитовой ей до сих пор не удалось как из-за мировых событий, так и из-за допинг-дела.

Несмотря на неопределенность вокруг будущего спортсменки и явно переживаемого сейчас пубертата, а на его фоне — потерю идеальной олимпийской формы, Валиева продолжает демонстрировать невероятную стабильность и остается непревзойденным феноменом мировой фигурки…

Камила всколыхнула мир в сезоне 2018/19 пронзительной «Девочкой на шаре». 12-летней звездочке «Хрустального» пророчили судьбу величайшей фигуристки еще тогда. Внучка самого Пикассо Диана сказала: «Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Ее выступления поражают! Это благословение — видеть ее катание». В этих словах передана часть сути феномена Валиевой: невероятная грация.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=23e5b347c7184e40&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239123&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее многие критикуют программы Валиевой за однообразный лирический стиль, вот только такую лирику сумеет скатать не каждый. С опытом фигуристка лишь совершенствует способность тонко передавать образы и чувственно интерпретировать музыку. Ее последний показательный «Танцы на стеклах» — тому пример.

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С приходом в группу Тутберидзе каждая постановка Камилы отличалась осознанностью, которой порой не хватает и некоторым взрослым спортсменам. В сравнении с другими фигуристками, теми же Медведевой и Загитовой, Валиева никогда не катала поистине юниорские программы.

Наглядно это видно при сравнении олимпийских произвольных Загитовой и Валиевой: на момент ОИ обеим спортсменкам было по 15; и «Дон Кихот», и «Болеро» построены на основе балетных постановок, доводились до идеала на протяжении двух сезонов, сложны для своего времени контентом, но все же по всем параметрам — победа за Валиевой.

Ее «Болеро» более драматично, насыщенно элементами ультра-си, которые, как известно из многочисленных интервью, в свое время пытались освоить и Медведева с Загитовой, но безуспешно, а балетная подготовка Валиевой делает ее интерпретацию более органичной и зрелой.

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Уникальность Валиевой заключена в балансе (и это слово тут ключевое) между балетной растяжкой, музыкальностью, скоростным и мягким скольжением, ультра-си, а главное — стабильностью. Валиева является единственной среди всех наших топов, кто не опускался ниже второго места на протяжении пяти сезонов (выступление в индивидуальном зачете на ОИ не в счет из-за серьезного эмоционального давления, оказываемого на спортсменку на фоне положительной допинг-пробы), а еще именно она удерживает все мировые рекорды по системе ISU.

В отличие от Медведевой и Загитовой, поколения ТЩК и других легендарных фигуристок нашей сборной только Валиева демонстрирует такую стабильность и, даже не сумев восстановить четверной тулуп к началу сезона 2022/23, отрывалась от соперниц за счет высоких компонентов.

Прошлый сезон и правда вышел для Камилы непростым. Очевидно, что спортсменка далека от оптимальной формы, борется с лишним весом. Но эти факторы не помешали Валиевой подойти к декабрю 2022 года в лучшей форме (для себя в новых параметрах) со стабильным четверным тулупом, который позволил ей одержать победу на первом в истории чемпионате России по прыжкам и завоевать серебряную медаль ЧР-23, проиграв только одногруппнице Акатьевой с более сложным контентом.

Пубертат — это неизбежный период активного роста, неконтролируемый и индивидуальный для каждого спортсмена. Фигуристок, которые преодолели изменения тела и сумели вернуться на прежний уровень, наверное, можно перечислить на пальцах.

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Из плеяды действующих одиночниц одним из таких исключений уже можно назвать Валиеву. Тогда как Медведева и Загитова во времена активного роста облегчали контент, проигрывали более молодым фигуристкам и в итоге приостанавливали соревновательные карьеры, Валиева в пик пубертата восстановила четверной тулуп, на тренировках успешно прыгала триксель и продолжила прочно удерживаться в топ-2.

Решающим для карьеры Валиевой будет сезон 2023/24. На сентябрь назначены заседания CAS по допинговому делу: после вынесенных решений станет ясно, сможет ли 17-летняя фигуристка продолжить выступать и доказывать свою уникальность преодолением пубертата и демонстрацией новых образов в сочетании с выразительной пластикой и сложнейшим контентом.

Но, как бы ни сложились обстоятельства, уже сейчас можно сказать, что Камила Валиева — настоящее явление в фигурном катании, ей еще есть что показать этому миру.

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Автор: Александра Милюкова