Роднина рассказала, как Путин «нашел» спонсора для ФФККР
Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина рассказала, как Федерация фигурного катания России (ФФККР) обрела своего главного спонсора благодаря президенту РФ Владимиру Путину.
Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина рассказала, как Федерация фигурного катания России (ФФККР) обрела своего главного спонсора благодаря президенту РФ Владимиру Путину.
«Расскажу вам такую историю — когда-то давно (бывший президент ФФККР, скончавшийся в 2022 году) Саша Горшков подошел к Владимиру Владимировичу (Путину) на совете по спорту: “Беда у нас с фигурным катанием! Нет денег, ничего нет”. Вот так вот (показывает жест пальцем) был позван руководитель “Ростелекома”: “Все, ты теперь отвечаешь за фигурное катание”, — заявила Роднина в интервью РИА Новости.
Компания «Ростелеком» стала генеральным спонсором ФФККР в январе 2009 года.