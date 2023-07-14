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20:14 (мск), источник: Sport24

Роднина рассказала, как Путин «нашел» спонсора для ФФККР

Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина рассказала, как Федерация фигурного катания России (ФФККР) обрела своего главного спонсора благодаря президенту РФ Владимиру Путину.

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Источник: РИА "Новости"

«Расскажу вам такую историю — когда-то давно (бывший президент ФФККР, скончавшийся в 2022 году) Саша Горшков подошел к Владимиру Владимировичу (Путину) на совете по спорту: “Беда у нас с фигурным катанием! Нет денег, ничего нет”. Вот так вот (показывает жест пальцем) был позван руководитель “Ростелекома”: “Все, ты теперь отвечаешь за фигурное катание”, — заявила Роднина в интервью РИА Новости.

Компания «Ростелеком» стала генеральным спонсором ФФККР в январе 2009 года.

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