«Денис Тен был лидером и кумиром». Пять лет со дня трагической смерти фигуриста

После известия о смерти фигуриста люди стихийно начали нести цветы к месту его гибели. В прошлом году там установили мемориал в память о Тене — его открыли под композицию Дениса She Won’t Be Minе. На гранитном постаменте — строчки стихотворения Дениса и его главные спортивные достижения.

Почтить память фигуриста пришло более двухсот человек. Друзья Тена читали стихи авторства самого спортсмена, а под We are the Champions группы Queen в небо запустили воздушные шары. Потом все присутствующие возложили цветы и зажгли свечи.