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20:35 (мск), источник: ТАСС

Костомаров опубликовал новое видео тренировки

На видео фигурист делает упражнения на сохранение равновесия на протезах.

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров в четверг в своем телеграм-канале опубликовал новое видео с тренировок после выписки из больницы.

На видео Костомаров делает упражнения на сохранение равновесия на протезах. «Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации», — подписал видео фигурист.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

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