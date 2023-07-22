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11:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дочь Тутберидзе рвалась в лучшую академию мира: переход еще возможен

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин готовятся к первому старту за сборную Грузии, который состоится 1 августа в Лейк-Плэсиде. Однако их шансы на грядущих Олимпийских играх сильно зависят от влиятельности тренерского штаба. РИА Новости Спорт рассказывает, как дочь Этери Тутберидзе и ее партнер намерены выживать в циничном мире танцев на льду.

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Источник: РИА "Новости"

В этой дисциплине пока не придумали иного способа преодолеть судейскую нелюбовь, кроме «правильного» тренера. Можно сколько угодно оттачивать крюки и выкрюки, но сила — она в другом. Танцы на льду — спорт специфический, здесь многое решается в кулуарах, а соревновательные прокаты лишь помогают закрепить уже достигнутые договоренности. Или, наоборот, мешают им. Посмотрите хотя бы на высказывания признанных мастеров — нигде больше вы не найдете такой концентрации фраз «судейские блоки», «как договорятся» и «зависит от состава техпанели».

Возможно, поэтому российские танцы на льду двинулись по пути консолидации. Александр Жулин — имя спасителя дисциплины, к которому на поклон явились все или почти все, как он сам сказал в интервью в рамках шоу «На два слова». Почему явились — вопрос без ответа, по крайней мере, официального. Хотя на самом деле всё понятно и без слов.

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Просто взгляните на оценки пар Жулина в прошлом сезоне. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Софья Тютюнина/Андрей Багин — два дуэта-новодела, не проведших и полугода вместе. В обоих партнеры имеют определенные недостатки, на которые в кулуарных разговорах указывают все спецы. И оба дуэта — в национальном топе, на самой его вершине. Шанаева и Дрозд вообще чуть чемпионами России не стали, хотя даже в Красноярске было очевидно: ребята не до конца скатались.

И почему к Александру Вячеславовичу ушли и Александра Степанова/Иван Букин, и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, которые превзошли-таки Шанаеву/Дрозда на чемпионате России? Ну конечно же за программами под Рахманинова. Нет, вероятно, из-за них тоже, но ключевой фактор всё же другой. Не зря Александра с Иваном недвусмысленно намекали, что у них «осталось не так много времени» в спорте и нужно успеть достичь максимума.

Но мы в консолидации всё же не новаторы. В Канаде уже с десяток лет функционирует академия Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона, в которой нынче тренируется половина танцевального мира. Ты перспективен и хочешь сделать рывок — тебе туда. Ты опытен, но есть потребность отточить мастерство — тебе туда. Ты силен, могуч и категорически фаворитичен — тебе туда. Ты только встал на коньки и взял партнершу за руку — нет, тебе туда рановато. Вот покатаетесь с годик, научитесь чему-нибудь… Ну, вы поняли.

Тесса Вирчу/Скотт Мойр, Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Оливия Смарт/Тим Дик… Принято считать, что у Этери Тутберидзе монополия на российское женское одиночное катание, но в этом списке перечислены только топы Монреаля, да и то не все.

Мог он оказаться на одну пару шире — еще месяц назад российскую. По информации РИА Новости, Диана Дэвис и Глеб Смолкин планировали пройти в монреальскую академию, но сотрудничество пока не сложилось. Вполне возможно, что переговоры шли еще до того, как постоянным тренером дуэта стал Алексей Киляков.

Летом прошлого года Диану с Глебом настиг своеобразный кризисный период, когда они прекратили работать с Игорем Шпильбандом, одним из лучших танцевальных тренеров мира. Сам Игорь Юрьевич сказал, что разрыв инициировал не он. Причины до сих пор остаются туманными. У Шпильбанда Дэвис/Смолкин приблизились к топ-уровню, выступили на чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Можно сколько угодно кричать про «блат» Этери Георгиевны, но львиная доля заслуг принадлежала трудолюбию самих ребят и тренерскому таланту Шпильбанда. Есть, конечно, мнение, что в определенный момент опытнейший специалист оценил пару скрупулезным взглядом и сделал ставку на харизматичного Смолкина, а не на Диану, которую еще только предстояло как следует раскатать. Решение сие, дескать, не нашло понимания. Но разве такому можно верить всерьез?

Источник: РИА "Новости"

Так или иначе после ухода от Шпильбанда паре был необходим тренер сопоставимого уровня. Ходили разговоры про попытку наладить сотрудничество с Мариной Зуевой, с академией Чарли Уайта и Танит Белбин. Что якобы даже Бенуа Ришо, более известный как хореограф и тренер в одиночном катании, рассматривался для постоянной работы. Но ни вариант не осуществился. Скорее всего, тогда и возникла мысль о Монреале.

Во всех действиях прослеживается очевидная логика. В тот момент Дэвис/Смолкин прорабатывали почву для перехода под флаг США, а весь североамериканский танцевальный топ тренируется в Канаде. Выдержать внутреннюю конкуренцию и пробиться в сборную формальным иностранцам, не принадлежащим академии, практически нереально. Да и возможность каждый день наблюдать соперника на тренировках, разбирая его сильные и слабые стороны, уже точно не повредит. Кому, как не Этери Георгиевне, знать об этом?

Наверняка судейский бонус тоже имел значение. Но не такое глобальное, как кажется на первый взгляд. Уйдя в итоге к Килякову — тренеру без известных взрослых дуэтов — Дэвис/Смолкин едва ли рухнут в рейтинге. Ведь основной силой по преодолению судейской нелюбви для них, очевидно, является не тренер. Точнее не их тренер.

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И всё же трудно представить, что с Киляковым ребята завоюют громкие титулы. Радостно будет ошибиться, но мировые тенденции показывают: успех требует ресурсов посолиднее. Очевидно, что ставка на Монреаль для Дэвис и Смолкина равнялась шансам на медаль Олимпиады-2026, но увы.

Впрочем, допускаю, что еще не всё потеряно. Сейчас Дэвис/Смолкин уже не российская пара без определенного статуса, а первый номер сборной Грузии — в меру сильной, крепкой с финансовой точки зрения и относительно влиятельной. Танцевальные тренеры по всему миру стараются собрать под крылом интернациональную команду учеников (ради бонусов от судей из этих стран, вероятно), а потому потенциальное сотрудничество несет выгоду как Монреалю, так и Дэвис/Смолкину.

Да и только ли Монреалю? Ведь по информации РИА Новости, сторона Дэвис/Смолкина с недавних пор рассматривает возможность смены базы для тренировок на европейскую. Хотя едва ли это произойдет в ближайшее время. Диана с Глебом готовятся к старту первого сезона под флагом Грузии вместе с Киляковым — вряд ли очередные резкие перемены поспособствуют успешному дебюту в новой сборной. Но ближе к Олимпиаде — почему нет? Во всяком случае в отношении этой пары уже трудно чему-либо удивиться.

Влад Жуков

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