Дочь Тутберидзе рвалась в лучшую академию мира: переход еще возможен

В этой дисциплине пока не придумали иного способа преодолеть судейскую нелюбовь, кроме «правильного» тренера. Можно сколько угодно оттачивать крюки и выкрюки, но сила — она в другом. Танцы на льду — спорт специфический, здесь многое решается в кулуарах, а соревновательные прокаты лишь помогают закрепить уже достигнутые договоренности. Или, наоборот, мешают им. Посмотрите хотя бы на высказывания признанных мастеров — нигде больше вы не найдете такой концентрации фраз «судейские блоки», «как договорятся» и «зависит от состава техпанели».

Возможно, поэтому российские танцы на льду двинулись по пути консолидации. Александр Жулин — имя спасителя дисциплины, к которому на поклон явились все или почти все, как он сам сказал в интервью в рамках шоу «На два слова». Почему явились — вопрос без ответа, по крайней мере, официального. Хотя на самом деле всё понятно и без слов.

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Просто взгляните на оценки пар Жулина в прошлом сезоне. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Софья Тютюнина/Андрей Багин — два дуэта-новодела, не проведших и полугода вместе. В обоих партнеры имеют определенные недостатки, на которые в кулуарных разговорах указывают все спецы. И оба дуэта — в национальном топе, на самой его вершине. Шанаева и Дрозд вообще чуть чемпионами России не стали, хотя даже в Красноярске было очевидно: ребята не до конца скатались.

И почему к Александру Вячеславовичу ушли и Александра Степанова/Иван Букин, и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, которые превзошли-таки Шанаеву/Дрозда на чемпионате России? Ну конечно же за программами под Рахманинова. Нет, вероятно, из-за них тоже, но ключевой фактор всё же другой. Не зря Александра с Иваном недвусмысленно намекали, что у них «осталось не так много времени» в спорте и нужно успеть достичь максимума.

Но мы в консолидации всё же не новаторы. В Канаде уже с десяток лет функционирует академия Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона, в которой нынче тренируется половина танцевального мира. Ты перспективен и хочешь сделать рывок — тебе туда. Ты опытен, но есть потребность отточить мастерство — тебе туда. Ты силен, могуч и категорически фаворитичен — тебе туда. Ты только встал на коньки и взял партнершу за руку — нет, тебе туда рановато. Вот покатаетесь с годик, научитесь чему-нибудь… Ну, вы поняли.

Тесса Вирчу/Скотт Мойр, Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Оливия Смарт/Тим Дик… Принято считать, что у Этери Тутберидзе монополия на российское женское одиночное катание, но в этом списке перечислены только топы Монреаля, да и то не все.

Мог он оказаться на одну пару шире — еще месяц назад российскую. По информации РИА Новости, Диана Дэвис и Глеб Смолкин планировали пройти в монреальскую академию, но сотрудничество пока не сложилось. Вполне возможно, что переговоры шли еще до того, как постоянным тренером дуэта стал Алексей Киляков.

Летом прошлого года Диану с Глебом настиг своеобразный кризисный период, когда они прекратили работать с Игорем Шпильбандом, одним из лучших танцевальных тренеров мира. Сам Игорь Юрьевич сказал, что разрыв инициировал не он. Причины до сих пор остаются туманными. У Шпильбанда Дэвис/Смолкин приблизились к топ-уровню, выступили на чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Можно сколько угодно кричать про «блат» Этери Георгиевны, но львиная доля заслуг принадлежала трудолюбию самих ребят и тренерскому таланту Шпильбанда. Есть, конечно, мнение, что в определенный момент опытнейший специалист оценил пару скрупулезным взглядом и сделал ставку на харизматичного Смолкина, а не на Диану, которую еще только предстояло как следует раскатать. Решение сие, дескать, не нашло понимания. Но разве такому можно верить всерьез?

Так или иначе после ухода от Шпильбанда паре был необходим тренер сопоставимого уровня. Ходили разговоры про попытку наладить сотрудничество с Мариной Зуевой, с академией Чарли Уайта и Танит Белбин. Что якобы даже Бенуа Ришо, более известный как хореограф и тренер в одиночном катании, рассматривался для постоянной работы. Но ни вариант не осуществился. Скорее всего, тогда и возникла мысль о Монреале.

Во всех действиях прослеживается очевидная логика. В тот момент Дэвис/Смолкин прорабатывали почву для перехода под флаг США, а весь североамериканский танцевальный топ тренируется в Канаде. Выдержать внутреннюю конкуренцию и пробиться в сборную формальным иностранцам, не принадлежащим академии, практически нереально. Да и возможность каждый день наблюдать соперника на тренировках, разбирая его сильные и слабые стороны, уже точно не повредит. Кому, как не Этери Георгиевне, знать об этом?

Наверняка судейский бонус тоже имел значение. Но не такое глобальное, как кажется на первый взгляд. Уйдя в итоге к Килякову — тренеру без известных взрослых дуэтов — Дэвис/Смолкин едва ли рухнут в рейтинге. Ведь основной силой по преодолению судейской нелюбви для них, очевидно, является не тренер. Точнее не их тренер.

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И всё же трудно представить, что с Киляковым ребята завоюют громкие титулы. Радостно будет ошибиться, но мировые тенденции показывают: успех требует ресурсов посолиднее. Очевидно, что ставка на Монреаль для Дэвис и Смолкина равнялась шансам на медаль Олимпиады-2026, но увы.

Впрочем, допускаю, что еще не всё потеряно. Сейчас Дэвис/Смолкин уже не российская пара без определенного статуса, а первый номер сборной Грузии — в меру сильной, крепкой с финансовой точки зрения и относительно влиятельной. Танцевальные тренеры по всему миру стараются собрать под крылом интернациональную команду учеников (ради бонусов от судей из этих стран, вероятно), а потому потенциальное сотрудничество несет выгоду как Монреалю, так и Дэвис/Смолкину.

Да и только ли Монреалю? Ведь по информации РИА Новости, сторона Дэвис/Смолкина с недавних пор рассматривает возможность смены базы для тренировок на европейскую. Хотя едва ли это произойдет в ближайшее время. Диана с Глебом готовятся к старту первого сезона под флагом Грузии вместе с Киляковым — вряд ли очередные резкие перемены поспособствуют успешному дебюту в новой сборной. Но ближе к Олимпиаде — почему нет? Во всяком случае в отношении этой пары уже трудно чему-либо удивиться.