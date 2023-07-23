Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже олимпийской медали

«У меня их (медалей) не было, даже медали Инсбрука нет, — цитирует РИА “Новости” Зайцева. — Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею».