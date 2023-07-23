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11:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже олимпийской медали

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев прокомментировал информацию о продаже золотой медали Олимпиады-1980 на аукционе за 93,75 тысячи долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен завоевал ее в паре с Ириной Родниной на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Дуэт также становился олимпийским чемпионом Инсбрука-1976.

«У меня их (медалей) не было, даже медали Инсбрука нет, — цитирует РИА “Новости” Зайцева. — Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею».

71-летний Зайцев также является шестикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

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