Историческую медаль Родниной и Зайцева продали на аукционе. Что произошло?

Золотая медаль фигуриста Александра Зайцева, врученная ему на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде, продана на аукционе за 93748 долларов. Сегодня, когда все награды (и не только спортивные) имеют денежный эквивалент, это сообщение не вызвало бы особого резонанса. Если бы не воспоминания о том, как была добыта эта олимпийская победа и как отреагировали в мире на слезы Ирины Родниной.

Зимняя Олимпиада 1980 года в США проходила в обстановке обострения холодной войны. После ввода советских войск в Афганистан президент США Джимми Картер начал кампанию против летней Олимпиады в Москве. Советское руководство не собиралось бойкотировать Олимпиаду, хотя даже формальный повод можно было найти: олимпийскую деревню организаторы оборудовали в здании будущей тюрьмы, а в отношении наших спортсменов применялись приемы, далекие от принципов fair play. Особую ставку американцы сделали на соревнования в парном катании.

После победы Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова в Инсбруке в 1964 году советские фигуристы доминировали в этом виде программы. В 1976 году в том же Инсбруке олимпийскими чемпионами стали Роднина и Зайцев. Они никому не проигрывали на чемпионатах мира с 1973 года, но в 1979-м «золото» завоевали американцы Тай Бабилония и Рэнди Гарднер. В ту пору в 29 лет советские женщины не рисковали будущим ребенком, и Роднина ушла в декрет. Беременность протекала тяжело, практически все время пришлось лежать на сохранении. Американские фигуристы блестяще воспользовались своим шансом.

Роднина, к тому времени уже двукратная олимпийская чемпионка (первый титул она выиграла в 1972-м вместе с Алексеем Улановым), не раз говорила в интервью, что не хотела возвращаться, но советские руководители не могли смириться с тем, что в «нашей» дисциплине «золото» может достаться американцам. Как тогда говорили и пели, «партия сказала — надо». И через полгода после рождения сына Роднина и Зайцев не просто вышли на лед, но и полетели на показательные выступления в Японию зарабатывать валюту для государства и напомнить о себе.

Американский тренер Джон Никс, готовивший Бабилонию и Гарднера к Олимпиаде, решил начать психологическую атаку на многократных чемпионов мира и победителей Олимпийских игр. Обычно главные претенденты на «золото» стараются не выступать вместе даже в шоу. Только американцы прилетели в Японию и даже потребовали более престижный номер для выхода на лед. Эту психологическую атаку решительно пресекли Татьяна Тарасова и Елена Чайковская. Они без проблем убедили японцев, что Роднина и Зайцев — гораздо более титулованные фигуристы.

Чем ближе была Олимпиада, тем больше нагнетала страсти американская пресса. Естественно, превозносились таланты Тай и Рэнди, а также внешние данные партнерши. Победы Родниной и Зайцева объясняли усилиями «советского блока» (хорошо еще, что не военного, а судейского). Учитывая, что большинство американцев в нюансах фигурного катания не разбирались (да и до сих пор с этим есть проблемы), журналисты убеждали: техника у советских фигуристов далеко не идеальная, в отличие от Бабилонии и Гарднера. На короткую программу зрители пришли с плакатами «Бабилония лучше Родниной», «Наша пара лучшая в мире», «Золото будет у гениальных американцев».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239169&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Только психологическое давление сказалось не на советских спортсменах, которые и не такое видали. Чего стоит эпизод на чемпионате мира — 1973, когда Роднина и Зайцев показали свою программу без музыки! Гарднер просто не сумел откатать короткую программу и сбежал в раздевалку, объяснив это панической атакой. На впечатлительного американца воздействовал даже приход Тарасовой, которая работала с Родниной и Зайцевым, на тренировку. Гарднер не сумел чисто исполнить практически ни одного элемента.

Короткую программу на музыку Римского-Корсакова в современной обработке Роднина и Зайцев откатали абсолютно чисто, и даже американская публика была вынуждена признать: техника у них что надо. Правда, американский арбитр поставил за прокат «5,7» и «5,7», в то время как остальные судьи — «5,8 — 5,9». Только помешать советским спортсменам стать олимпийскими чемпионами уже никто не мог. Они прекрасно исполнили и произвольную программу на музыку Георгия Свиридова и Александры Пахмутовой. А потом было награждение и слезы Родниной на пьедестале. Один из самых запоминающихся эпизодов в истории советского спорта.

Именно поэтому сообщение о продаже золотой олимпийской медали Александра Зайцева вызвало такой резонанс. Депутат Госдумы РФ Роднина сейчас на виду. У Зайцева, который развелся с ней в 1985 году, после завершения спортивной карьеры дела складывались не столь успешно. Он работал в Спорткомитете СССР, был тренером за рубежом, а в последние годы — в Москве. Только, как сказал РИА Новости сам двукратный олимпийский чемпион, к продаже знаковой награды он не имеет никакого отношения. После развода все завоеванные парой Роднина/Зайцев медали хранились в семье партнерши, и как самая известная из них попала на аукцион, сам Александр не знает.