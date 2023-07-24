Роднина заявила, что не знает, где Зайцев хранит золотые медали Олимпиады-1980

«У меня хранятся только мои медали. Я с Зайцевым разошлась в 1985 году. С 1985-го мы вместе не живем. Я не знаю, где он хранит медали. Я не буду объяснять слова Зайцева», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.