Кто продал и купил золотую медаль фигуриста Зайцева за 8,5 млн рублей?

Зайцев: К продаже медали отношения не имею

Судя по всему, сам 71-летний Александр Зайцев не имеет никакого отношения к продаже медали на аукционе, а соответственно, и полученной за нее сумме, эквивалентной 8,5 млн рублей.

«У меня их (медалей) не было, даже медали Инсбрука нет. Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею», — сказал Зайцев «Р-Спорту».

Читайте также Золотую медаль Олимпиады 1980 года фигуриста Зайцева продали на аукционе за $93,75 тыс

Однако по информации журналистки Елены Вайцеховской, медаль за Лейк-Плэсид все-таки хранилась у Зайцева, но позже была украдена с дачи в 2000 году. «Как объяснил сам фигурист, после расставания с Ириной Родниной часть наград он все же получил, просто не сразу об этом вспомнил. Развод стал настолько эмоциональным событием, что в тот момент экс-супругам было не до медалей — Александр просто перевез свои вещи (и некоторые награды в том числе) на дачу. Но в 2000-м дачу ограбили и сожгли», — написала Вайцеховская.

Вероятнее всего, именно эта похищенная медаль и была выставлена на аукционе.

«Когда я узнал о том, что моя медаль где-то продана, первым делом в голову пришла мысль: почему олимпийская-то, а не с чемпионата мира? Фигурное катание было едва ли не единственным видом спорта, где медали за победу в мировых первенствах реально отливали из золота. Так что те медали теоретически имели даже более высокую стоимость. Знаю, что одну из таких наград Ирина отдавала в музей истории спорта, но спустя какое-то время музей прекратил свое существование, и все экспонаты исчезли». — передает слова Зайцева Вайцеховская в своем Telegram-канале.

Кстати, интересный момент. Именно медали на зимней Олимпиаде-1980 имели одну особенность, за что и ценились. На каждой из них гравировались имена победителей — такого больше не было ни на одних Играх.

Как принято на серьезных аукционах, на них не разглашаются имена людей, забравших себе лот. Так что узнать, кто именно стал обладателем медали Зайцева, не представляется возможным.

Кто из спортсменов продавал медали?

Продажи ценных спортивных наград — не такой уж редкий случай. В России и мире известны множество случаев, когда для выправления финансового благополучия чемпионы расставались со своими медалями.

Так, например, известный биатлонист Николай Круглов-старший на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке выиграл две золотые медали. Уже позже, когда он занимался карьерой сына, пошедшего по стопам отца, был вынужден расстаться с медалями всего за 5 тысяч долларов, чтобы иметь средства на оплату сборов и экипировку. К счастью, у этой истории хэппи-энд: Круглов-младший в 2006 годом взял на Олимпиаде в Турине серебро, а на призовые деньги выкупил отцовские медали обратно.

Четырехкратная олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Ольга Корбут во времена финансового кризиса решила выставить на продажу несколько своих медалей. Дороже всего удалось продать золотую награду за победу в командном первенстве Олимпиады в Мюнхене-1972. Ей заплатили за нее 66 тысяч долларов, а за серебряную удалось выручить 24,6 тысячи долларов. Всего Корбут выставила на торги 24 лота, которые принесли ей 183,3 тысячи долларов.