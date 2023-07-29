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15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Костомаров выложил новое видео с тренировки: «Два месяца назад эта высота казалась невозможной»

Российский фигурист Роман Костомаров выложил новое видео с тренировки в своем Telegram-канале.

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В ролике спортсмен показывает, как учится подниматься вверх и вниз на протезах.

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… а нет, это только казалось. Идем дальше», — подписал публикацию Костомаров.

В январе 2023 года фигурист был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

В начале июля спортсмена выписали из больницы.

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