Костомаров выложил новое видео с тренировки: «Два месяца назад эта высота казалась невозможной»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239190&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике спортсмен показывает, как учится подниматься вверх и вниз на протезах.

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… а нет, это только казалось. Идем дальше», — подписал публикацию Костомаров.

В январе 2023 года фигурист был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.